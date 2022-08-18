Вместо садика построили дом! Акимат Актау предупреждает о недобросовестных застройщиках





- Сейчас в Актау строятся более 100 домов, из них 12 проблемные. Где-то у 30 объектов каких-то документов не хватает, например, некоторые объекты не получили разрешение на подключение воды и так далее. А в целом у нас есть проблемы домов, которые не могут достроить, потому что нет денег. А в остальном органы уже направили материалы дела в суд. Так и будем действовать, - ответил аким.





- Мы готовы даже снести этот дом, можно сказать, даже в некоторой степени жаждем. В социальных сетях постоянно, систематически публикуем, что нельзя покупать жильё у недобросовестных застройщиков, и размещаем списки, - сказал аким.

- Планы стройки у нас есть, но к сожалению, их не всегда соблюдают. Например, вместо садика построили дом, но, согласно целевому назначению, должен быть именно садик. Такой ход более выгоден строителям, он принесет больше прибыли. И такие примеры, к сожалению, встречаются. Их сейчас уже немного стало. Что касается 16 школы: по проектно-сметной документации на выделенном участке есть место для строительства школы, и мы уже в скором времени обратимся в ответственные органы, чтобы выделили деньги на строительство. Тоже самое по 19 школе, - подчеркнул аким.