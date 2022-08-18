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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 861

Вместо садика построили дом! Акимат Актау предупреждает о недобросовестных застройщиках

В областном центре ведется строительство более 100 коммерческих многоэтажных жилых домов, 12 из которых возводятся незаконно. У застройщиков нет разрешительных документов. Об этом на пресс-конференции сообщил аким города Нурдаулет Килыбай.

Фото взято из открытого источника
В социальных сетях публикуется информация о продаже квартир в строящихся жилых домах.

Согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве», лицо (физическое или юридическое), намеренное осуществить строительство жилого дома за счёт средств дольщиков, обязано оформить разрешительные документы, выдаваемые местным исполнительным органом. Как сообщил аким города, в надзорные органы будет направлен перечень недобросовестных подрядных организаций для принятия мер.


- Сейчас в Актау строятся более 100 домов, из них 12 проблемные. Где-то у 30 объектов каких-то документов не хватает, например, некоторые объекты не получили разрешение на подключение воды и так далее. А в целом у нас есть проблемы домов, которые не могут достроить, потому что нет денег. А в остальном органы уже направили материалы дела в суд. Так и будем действовать, - ответил аким.


По словам акима, есть уже первый объект под снос, так как разбирательство по делу вскоре дойдет до Верховного суда. Нурдаулет Килыбай призвал покупателей быть максимально внимательными при заключении договоров и выборе застройщиков.


- Мы готовы даже снести этот дом, можно сказать, даже в некоторой степени жаждем. В социальных сетях постоянно, систематически публикуем, что нельзя покупать жильё у недобросовестных застройщиков, и размещаем списки, - сказал аким.


На пресс-конференции было выдвинуто предложение вернуть предупреждающие таблички на неоформленные дома. Помимо этого, аким затронул вопрос несоответствия предоставленных планов строительства.

- Планы стройки у нас есть, но к сожалению, их не всегда соблюдают. Например, вместо садика построили дом, но, согласно целевому назначению, должен быть именно садик. Такой ход более выгоден строителям, он принесет больше прибыли. И такие примеры, к сожалению, встречаются. Их сейчас уже немного стало. Что касается 16 школы: по проектно-сметной документации на выделенном участке есть место для строительства школы, и мы уже в скором времени обратимся в ответственные органы, чтобы выделили деньги на строительство. Тоже самое по 19 школе, - подчеркнул аким.


Как отметил Нурдаулет Килыбай, в данной проблеме может помочь возрождение градостроительного архитектурного совета. Между тем акиматы и компетентные органы регулярно обновляют списки недобросовестных застройщиков, заключающих договор в обход закона о долевом участии. И этот перечень постоянно пополняется.

Напомним, что в июле в Актау собственники квартир жилого комплекса «Aktau Plaza», построенного в 17 микрорайоне, возмутились качеством строительства. Дом сдали в эксплуатацию в 2020 году, а он, по словам людей, уже рассыпается.



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