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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 683

В акимате Актау назвали причину поломок поливочной системы в парке «Акбота»

Проблему с поливом зелёных насаждений в городском парке «Акбота» разъяснил главный специалист отдела ЖКХ городского акимата Ернар Тулесинов.

Фото из архива «Лады»
Как сообщил специалист, в текущем году парк «Акбота» был передан в доверительное управление ТОО «Rent Servise 2018». Для тщательного полива зелёных насаждений организацией было проложено капельное орошения по всему парку. На сегодняшний день в некоторых местах системы были выявлены дефекты.

- Мы обратились к директору ТОО «Rent Servise 2018», сейчас данная организация работает над устранением поломок. Хочу добавить, что дети и взрослые, посещающие городской парк, открывают фитинги на системе капельного полива, после этого они ломаются. Просим жителей бережно относиться к родному городу, - прокомментировал Ернар Тулесинов.


Помимо этого, он затронул тему спила сухостоя в парке «Акбота».

- Были даны соответствующие поручения, в кратчайшие сроки будут выполнены работы по удалению сухостоя, - сказал специалист.


Напомним, что ранее очевидцы запечатлели на видео сухостой в парке «Акбота». Полив не производится, деревья и кустарники погибли.



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Комментарии ( 4 )

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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:06
Слов нет...одни эмоции...даже комментировать не хочется уже весь этот бардак...
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 17:59
В 9 мкр сегодня производили обЛОМ сухостоя. Да, да, его именно ломали!!! Кто не верит, посмотрите в 7 и 9 на эти страшные обломки. Просили удалить сухостой вот вам, будете поаккуратнее в своих мечтах)))
 
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 ak12 (Посетители) Сегодня, 17:50
Хочу добавить, что дети и взрослые, посещающие городской парк, открывают фитинги на системе капельного полива, после этого они ломаются. Просим жителей бережно относиться к родному городу, - прокомментировал Ернар Тулесинов.

Молодец Ернар. Отмазался конечно глухо. Ну да, дети, виноваты во всём.Эти цветы жизни, ходят по парку, и преднамеренно ломают поливную систему.А я тут ненароком подумал, что просто разворовали, буджетные 800 миллионов.
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 17:26
открывают фитинги на системе капельного полива, после этого они ломаются
Все правильно:"соединительная часть трубопровода, устанавливаемая для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр" и он не предназначен для того чтобы его открывали. А вот в соседнем Атырау или люди другие, или акимат по другому работает.Все что сделали - работает. Может стоит у них узнать, как это возможно?
 
 

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