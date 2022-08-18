В акимате Актау назвали причину поломок поливочной системы в парке «Акбота»

Фото из архива «Лады»
Как сообщил специалист, в текущем году парк «Акбота» был передан в доверительное управление ТОО «Rent Servise 2018». Для тщательного полива зелёных насаждений организацией было проложено капельное орошения по всему парку. На сегодняшний день в некоторых местах системы были выявлены дефекты.
- Мы обратились к директору ТОО «Rent Servise 2018», сейчас данная организация работает над устранением поломок. Хочу добавить, что дети и взрослые, посещающие городской парк, открывают фитинги на системе капельного полива, после этого они ломаются. Просим жителей бережно относиться к родному городу, - прокомментировал Ернар Тулесинов.
Помимо этого, он затронул тему спила сухостоя в парке «Акбота».
- Были даны соответствующие поручения, в кратчайшие сроки будут выполнены работы по удалению сухостоя, - сказал специалист.
Напомним, что ранее очевидцы запечатлели на видео сухостой в парке «Акбота». Полив не производится, деревья и кустарники погибли.
- Мы обратились к директору ТОО «Rent Servise 2018», сейчас данная организация работает над устранением поломок. Хочу добавить, что дети и взрослые, посещающие городской парк, открывают фитинги на системе капельного полива, после этого они ломаются. Просим жителей бережно относиться к родному городу, - прокомментировал Ернар Тулесинов.
Помимо этого, он затронул тему спила сухостоя в парке «Акбота».
- Были даны соответствующие поручения, в кратчайшие сроки будут выполнены работы по удалению сухостоя, - сказал специалист.
Напомним, что ранее очевидцы запечатлели на видео сухостой в парке «Акбота». Полив не производится, деревья и кустарники погибли.