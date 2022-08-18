В акимате Актау назвали причину поломок поливочной системы в парке «Акбота»



- Мы обратились к директору ТОО «Rent Servise 2018», сейчас данная организация работает над устранением поломок. Хочу добавить, что дети и взрослые, посещающие городской парк, открывают фитинги на системе капельного полива, после этого они ломаются. Просим жителей бережно относиться к родному городу, - прокомментировал Ернар Тулесинов.



- Были даны соответствующие поручения, в кратчайшие сроки будут выполнены работы по удалению сухостоя, - сказал специалист.