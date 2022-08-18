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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 18:48

Просмотров: 4

В Актау обещают полностью поменять уличное освещение

В Актау реализуют проект освещения улиц в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил аким города Актау Нурдаулет Килыбай.

фото пользователя Лада.kz
Как рассказал Нурдаулет Килыбай, на данный момент готовится проект ГЧП по полной смене освещения города.

- Освещение нужно полностью менять. К сожалению, на эту сессию по бюрократическим причинам мы не успели выдвинуть проект. Сейчас управление жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Мангистауской области обрабатывает нюансы, а на следующую сессию мы планируем выйти уже на ГЧП. У нас уже есть несколько компаний, которые готовы взяться за реализацию проекта, - сказал аким.


Жители регулярно жалуются на отключение электричества. Аким объяснил, что причиной в большинстве случаев становится короткое замыкание.

- У нас так исторически сложилось, что электрические кабели прокладывают под землей. По идее, они должны находиться в 30 сантиметрах друг от друга, но это редко когда соблюдают. И вот в некоторых местах сети пересекаются, и если один провод замыкает, то задевает и второй. Поэтому и пропадает электричество, - прокомментировал Нурдаулет Килыбай.

Напомним, что 31 июля жители 32В микрорайона пожаловались, что четверо суток в их квартирах не было электричества.



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