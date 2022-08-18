В Актау обещают полностью поменять уличное освещение



- Освещение нужно полностью менять. К сожалению, на эту сессию по бюрократическим причинам мы не успели выдвинуть проект. Сейчас управление жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Мангистауской области обрабатывает нюансы, а на следующую сессию мы планируем выйти уже на ГЧП. У нас уже есть несколько компаний, которые готовы взяться за реализацию проекта, - сказал аким.

Как рассказал Нурдаулет Килыбай, на данный момент готовится проект ГЧП по полной смене освещения города.Жители регулярно жалуются на отключение электричества. Аким объяснил, что причиной в большинстве случаев становится короткое замыкание.- У нас так исторически сложилось, что электрические кабели прокладывают под землей. По идее, они должны находиться в 30 сантиметрах друг от друга, но это редко когда соблюдают. И вот в некоторых местах сети пересекаются, и если один провод замыкает, то задевает и второй. Поэтому и пропадает электричество, - прокомментировал Нурдаулет Килыбай.Напомним, что 31 июля жители 32В микрорайона пожаловались , что четверо суток в их квартирах не было электричества.