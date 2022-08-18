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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:34

Просмотров: 3

Бастующие нефтяники ТОО «Каракудукмунай» просят прокуратуру проверить финансовое положение компании

Сотрудники ТОО «Каракудукмунай» вновь записали видеообращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам нефтяников, со стороны руководства на них оказывается давление.

Кадр видео
Сегодня, 18 августа, работники ТОО «Каракудукмунай» вновь записали видеообращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Со слов бастующих, со стороны работодателя на них оказывается давление.




- Руководство компании уверяет нас, что у нас незаконная забастовка, и оказывает на нас давление. Они специально поставили дату учебы промышленной безопасности на время забастовки. Из-за этого некоторые уехали домой, побоявшись увольнения. Мы просим прокуратуру региона проверить компанию, так как руководство заявляет, что у компании финансовое положение становится хуже, в это время устраивает тимбилдинг и зовёт нас же участвовать. Мы будем дальше стоять и требовать выполнение нашего требования, - говорят работники предприятия.

Напомним, 17 августа 2022 года работники ТОО «Каракудукмунай» объявили забастовку. Нефтяники требуют повышения заработной платы на 100 тысяч тенге.

Руководство компании прокомментировало требования работников. Руководство предприятия заявило, что компания в полном объеме выполняет обязательства перед работниками.



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