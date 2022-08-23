Справляющего малую нужду сняли на видео в Актау

Инцидент произошел в ЖК «Мирас», расположенный по адресу 19 микрорайон 32 дом.- Это видео снял мой сосед около двух часов ночи. Утром я первым делом поехала на автомойку, так как очень неприятно ездить на машине, но сегодня днем я зашла в расположенный рядом супермаркет и посмотрела видео с их камер. При детальном рассмотрении поняла, что он не достал до транспорта. Тем не менее, я считаю, что это хулиганство, и мужчину необходимо привлечь к ответственности, - возмущается жительница Актау.Редакция ожидает комментарий от ДП Мангистауской области.