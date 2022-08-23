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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 1053

Справляющего малую нужду сняли на видео в Актау

Мужчина справил нужду рядом с припаркованным автомобилем в 19 микрорайоне Актау. Видео прислали очевидцы.

Скрин видео
Инцидент произошел в ЖК «Мирас», расположенный по адресу 19 микрорайон 32 дом.



- Это видео снял мой сосед около двух часов ночи. Утром я первым делом поехала на автомойку, так как очень неприятно ездить на машине, но сегодня днем я зашла в расположенный рядом супермаркет и посмотрела видео с их камер. При детальном рассмотрении поняла, что он не достал до транспорта. Тем не менее, я считаю, что это хулиганство, и мужчину необходимо привлечь к ответственности, - возмущается жительница Актау.

Редакция ожидает комментарий от ДП Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 18:03
Хорошо что скотина оказалась не дальнобойной)))
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:45
Вот действительно скотина

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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