В Актау строительный мусор выкидывали с 9 этажа на ступеньки подъезда дома

Кадр видео с места событий
Согласно видео, 23 августа в 11 утра у 5 дома в 32А микрорайоне прохожие заметили, что из окон квартиры на 9 этаже в шестом подъезде женщина выкидывала пакеты с бытовым и строительным мусором. По словам очевидцев, она никак не реагировала на просьбу перестать мусорить.
Напомним, что 18 августа аким Актау Нурдаулет Килыбай предоставил разъяснения по вопросу повышения тарифа на вывоз твердых бытовых отходов.
Видео пользователя Лада.kz.
Напомним, что 18 августа аким Актау Нурдаулет Килыбай предоставил разъяснения по вопросу повышения тарифа на вывоз твердых бытовых отходов.
Оставьте свой комментарий первым.