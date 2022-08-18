Повышение тарифа на мусор в Актау! Аким города и его заместители вскладчину оплатили работу коммунальщиков

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Как рассказал аким, ТОО «Caspiy Operating» работает в убыток. Руководство компании уже озвучило, что хочет уйти с занимаемой ниши. ТОО «Caspiy Operating» занимает 80% рынка Актау.
- У нас тариф за вывоз ТБО самый дешевый – 250 тенге. Люди должны платить за вывоз мусора. А то к чему мы придем? ТОО «Caspiy Operating» несколько раз говорило, что хочет уйти с рынка, потому что убыточно, - прокомментировал аким.
По словам Нурдаулета Килыбая, утвердить повышение тарифа до 450 тенге с человека собираются сразу после одобрения Министерства юстиции РК. Все документы подготовлены, ввести новый тариф власти рассчитывают до конца этого года.
Увеличение тарифов позволит закупить новое оборудование и решить проблему мусорного коллапса. Каждая остановка процесса вывоза мусора сбивает график на ближайшую неделю. Чтобы войти в колею, необходимо увеличивать количество рабочих смен, однако денег на их оплату нет. Чтобы очистить мусорные контейнеры после последнего закрытия полигона аким и его замы «скидывались» деньгами из своих средств.
Новый тариф за сбор, вывоз и захоронение ТБО составит меньше стоимости пачки сигарет, и это посильная цена, считают в акимате. В новом тарифе предусмотрен пункт захоронения, который отсутствует на данный момент.
Напомним, что ранее в ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что с 29 июля 2022 года с 7:00 по необоснованным причинам, без уведомления, заезд на территорию полигона для мусоровозов закрыли.
- У нас тариф за вывоз ТБО самый дешевый – 250 тенге. Люди должны платить за вывоз мусора. А то к чему мы придем? ТОО «Caspiy Operating» несколько раз говорило, что хочет уйти с рынка, потому что убыточно, - прокомментировал аким.
По словам Нурдаулета Килыбая, утвердить повышение тарифа до 450 тенге с человека собираются сразу после одобрения Министерства юстиции РК. Все документы подготовлены, ввести новый тариф власти рассчитывают до конца этого года.
Увеличение тарифов позволит закупить новое оборудование и решить проблему мусорного коллапса. Каждая остановка процесса вывоза мусора сбивает график на ближайшую неделю. Чтобы войти в колею, необходимо увеличивать количество рабочих смен, однако денег на их оплату нет. Чтобы очистить мусорные контейнеры после последнего закрытия полигона аким и его замы «скидывались» деньгами из своих средств.
- В прошлые выходные мы попросили руководство ТОО «Caspiy Operating» организовать третью смену. Они говорят: «Мы не сможем заплатить рабочим». Я и заместители скинулись с зарплаты и две смены оплатили из собственных денег. Я не жалуюсь, это на благо города, - рассказал Нурдаулет Килыбай.
Новый тариф за сбор, вывоз и захоронение ТБО составит меньше стоимости пачки сигарет, и это посильная цена, считают в акимате. В новом тарифе предусмотрен пункт захоронения, который отсутствует на данный момент.
Напомним, что ранее в ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что с 29 июля 2022 года с 7:00 по необоснованным причинам, без уведомления, заезд на территорию полигона для мусоровозов закрыли.