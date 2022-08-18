Повышение тарифа на мусор в Актау! Аким города и его заместители вскладчину оплатили работу коммунальщиков



- У нас тариф за вывоз ТБО самый дешевый – 250 тенге. Люди должны платить за вывоз мусора. А то к чему мы придем? ТОО «Caspiy Operating» несколько раз говорило, что хочет уйти с рынка, потому что убыточно, - прокомментировал аким.

- В прошлые выходные мы попросили руководство ТОО «Caspiy Operating» организовать третью смену. Они говорят: «Мы не сможем заплатить рабочим». Я и заместители скинулись с зарплаты и две смены оплатили из собственных денег. Я не жалуюсь, это на благо города, - рассказал Нурдаулет Килыбай.