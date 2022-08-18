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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 800

Повышение тарифа на мусор в Актау! Аким города и его заместители вскладчину оплатили работу коммунальщиков

Разъяснения по вопросу повышения тарифа на вывоз твердых бытовых отходов предоставил аким Актау Нурдаулет Килыбай.

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Как рассказал аким, ТОО «Caspiy Operating» работает в убыток. Руководство компании уже озвучило, что хочет уйти с занимаемой ниши. ТОО «Caspiy Operating» занимает 80% рынка Актау.

- У нас тариф за вывоз ТБО самый дешевый – 250 тенге. Люди должны платить за вывоз мусора. А то к чему мы придем? ТОО «Caspiy Operating» несколько раз говорило, что хочет уйти с рынка, потому что убыточно, - прокомментировал аким.


По словам Нурдаулета Килыбая, утвердить повышение тарифа до 450 тенге с человека собираются сразу после одобрения Министерства юстиции РК. Все документы подготовлены, ввести новый тариф власти рассчитывают до конца этого года.

Увеличение тарифов позволит закупить новое оборудование и решить проблему мусорного коллапса. Каждая остановка процесса вывоза мусора сбивает график на ближайшую неделю. Чтобы войти в колею, необходимо увеличивать количество рабочих смен, однако денег на их оплату нет. Чтобы очистить мусорные контейнеры после последнего закрытия полигона аким и его замы «скидывались» деньгами из своих средств.

- В прошлые выходные мы попросили руководство ТОО «Caspiy Operating» организовать третью смену. Они говорят: «Мы не сможем заплатить рабочим». Я и заместители скинулись с зарплаты и две смены оплатили из собственных денег. Я не жалуюсь, это на благо города, - рассказал Нурдаулет Килыбай.


Новый тариф за сбор, вывоз и захоронение ТБО составит меньше стоимости пачки сигарет, и это посильная цена, считают в акимате. В новом тарифе предусмотрен пункт захоронения, который отсутствует на данный момент.

Напомним, что ранее в ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что с 29 июля 2022 года с 7:00 по необоснованным причинам, без уведомления, заезд на территорию полигона для мусоровозов закрыли.



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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:04
Я и заместители скинулись с зарплаты и две смены оплатили из собственных денег. Я не жалуюсь, это на благо города, - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Ну, если не можете организовать правильную работу всех коммунальных структур города, то, так и продолжайте дальше! С вас не убудет!
 
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ak12 (Посетители) Сегодня, 18:03
Я и заместители скинулись с зарплаты и две смены оплатили из собственных денег. Я не жалуюсь, это на благо города, - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Аким наш действительно клоун.Я думал он так шутит.Оказывается серьёзно говорит.Но вопрос- кто ему поверит что живет на одну зарплату?В следующий раз скажет что взял кредит в Каспий для полива города.
 
 

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