Горячую линию для жалоб по вопросам дизтоплива запустили в Мангистау

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Министерство энергетики Казахстана и крупные сети автозаправочных станций запустили горячую линию для приёма жалоб и обращений граждан по вопросам отсутствия или подорожания дизельного топлива.
В ведомстве отметили, что данный вид обратной связи с центральным государственным органом позволит гражданам оперативно сообщать в Министерство энергетики о нарушениях на заправках. За горячей линией закреплён оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения ежедневно с 09:00 до 18:30 с понедельника по пятницу.
В Минэнерго призвали казахстанцев сообщать обо всех нарушениях со стороны АЗС и о незаконном наливе топлива.
Напомним, 15 августа, автовладельцы пожаловались на нехватку дизтоплива на АЗС.
- Горячая линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильным номерам, а также в популярных мессенджерах. Call-center (городской номер): +7 (7172) 78-69-55, (мобильный): +7 (708) 812-02-31, Telegram/WhatsApp: +7 (708) 812-02-31, - говорится в сообщении Минэнерго.
В ведомстве отметили, что данный вид обратной связи с центральным государственным органом позволит гражданам оперативно сообщать в Министерство энергетики о нарушениях на заправках. За горячей линией закреплён оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения ежедневно с 09:00 до 18:30 с понедельника по пятницу.
- После проверки достоверности поступившей информации от граждан все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы, - заверили в ведомстве.
В Минэнерго призвали казахстанцев сообщать обо всех нарушениях со стороны АЗС и о незаконном наливе топлива.
Напомним, 15 августа, автовладельцы пожаловались на нехватку дизтоплива на АЗС.
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