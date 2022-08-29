Горячую линию для жалоб по вопросам дизтоплива запустили в Мангистау

- Горячая линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильным номерам, а также в популярных мессенджерах. Call-center (городской номер): +7 (7172) 78-69-55, (мобильный): +7 (708) 812-02-31, Telegram/WhatsApp: +7 (708) 812-02-31, - говорится в сообщении Минэнерго.

- После проверки достоверности поступившей информации от граждан все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы, - заверили в ведомстве.

