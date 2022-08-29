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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 192

Горячую линию для жалоб по вопросам дизтоплива запустили в Мангистау

К республиканской горячей линии для приёма жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива 27 августа подключили Мангистау. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Фото взято из открытого источника
Министерство энергетики Казахстана и крупные сети автозаправочных станций запустили горячую линию для приёма жалоб и обращений граждан по вопросам отсутствия или подорожания дизельного топлива.

- Горячая линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильным номерам, а также в популярных мессенджерах. Call-center (городской номер): +7 (7172) 78-69-55, (мобильный): +7 (708) 812-02-31, Telegram/WhatsApp: +7 (708) 812-02-31, - говорится в сообщении Минэнерго.


В ведомстве отметили, что данный вид обратной связи с центральным государственным органом позволит гражданам оперативно сообщать в Министерство энергетики о нарушениях на заправках. За горячей линией закреплён оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения ежедневно с 09:00 до 18:30 с понедельника по пятницу.

- После проверки достоверности поступившей информации от граждан все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы, - заверили в ведомстве.


В Минэнерго призвали казахстанцев сообщать обо всех нарушениях со стороны АЗС и о незаконном наливе топлива.

Напомним, 15 августа, автовладельцы пожаловались на нехватку дизтоплива на АЗС.



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