Нет управы на прокатчиков в Актау! Сотрясение мозга получила женщина в результате наезда на нее прогулочной машинки на набережной

Инцидент произошел 29 августа на набережной 15 микрорайона.- Я с мамой и дочкой вышла прогуляться на набережную. В какой-то момент они оторвались вперед. Внезапно сзади в мою маму и дочь въехала машинка, которой управляла девочка лет четырех, рядом с ней сидел мальчик постарше. Машиной управляла девочка, а не родители с помощью пульта. От удара моя мама упала на землю и разбила голову. У нее опухло лицо. Около 30 минут она не могла прийти в себя. Я вызвала скорую помощь. У дочки на теле синяки. Врачи диагностировали у мамы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Я намерена писать жалобу на владельцев этих машинок, а родителей прошу быть внимательными к детям, которые сами управляют машинками, – рассказала девушка.