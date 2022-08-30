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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:42

Просмотров: 8

Нет управы на прокатчиков в Актау! Сотрясение мозга получила женщина в результате наезда на нее прогулочной машинки на набережной

Жительницу Актау на набережной сбила с ног прогулочная детская машинка, которой управлял ребенок. Женщина получила сотрясение мозга, а ее внучка ушибы. Об этом сообщила дочь пострадавшей.

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Инцидент произошел 29 августа на набережной 15 микрорайона.

Нет управы на прокатчиков в Актау! Сотрясение мозга получила женщина в результате наезда на нее прогулочной машинки на набережной


- Я с мамой и дочкой вышла прогуляться на набережную. В какой-то момент они оторвались вперед. Внезапно сзади в мою маму и дочь въехала машинка, которой управляла девочка лет четырех, рядом с ней сидел мальчик постарше. Машиной управляла девочка, а не родители с помощью пульта. От удара моя мама упала на землю и разбила голову. У нее опухло лицо. Около 30 минут она не могла прийти в себя. Я вызвала скорую помощь. У дочки на теле синяки. Врачи диагностировали у мамы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Я намерена писать жалобу на владельцев этих машинок, а родителей прошу быть внимательными к детям, которые сами управляют машинками, – рассказала девушка.

Нет управы на прокатчиков в Актау! Сотрясение мозга получила женщина в результате наезда на нее прогулочной машинки на набережной



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