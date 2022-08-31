Полиция берёт под контроль прокатчиков детских машинок на набережной Актау

Фото из архива «Лады»
В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что граждан, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, будут привлекать по статье 463 КоАП РК (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления).
В полиции региона заверили, что прокатчиков детских машинок на набережной возьмут под контроль.
Напомним, актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства обещал направить письмо в управление полиции Актау для принятия административных мер к гражданам, осуществляющим незаконную предпринимательскую деятельность на территории набережной.
В полиции региона заверили, что прокатчиков детских машинок на набережной возьмут под контроль.
Напомним, актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства обещал направить письмо в управление полиции Актау для принятия административных мер к гражданам, осуществляющим незаконную предпринимательскую деятельность на территории набережной.