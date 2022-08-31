Наведет ли полиция порядок на набережной в Актау? Городские власти пишут письмо о привлечении к ответственности прокатчиков

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В городской администрации сообщили, что гражданам, оказывающим незаконную предпринимательскую деятельность, находящихся на набережной 9А, 14А и 15А микрорайонов, акиматом Актау неоднократно давались письменные и через социальные сети замечания, также на граждан, проигнорировавших замечания, неоднократно составлялись административные протоколы.
- Сообщаем, что в управление полиции Актау будет направлено письмо для принятия административных мер к гражданам, осуществляющим незаконную предпринимательскую деятельность на территория набережной, - сообщили в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства.
В социальной сети Instagram жительница Актау сообщила о пострадавшем ребенке. По ее данным, девочку на набережной сбила с ног прогулочная детская машинка.
Напомним, сотрясение мозга получила женщина в результате наезда на нее прогулочной машинки на набережной.
Ранее в пресс-службе актауского городского акимата заявиляли, что представителями местной исполнительной власти был проведён рейд. Всем предпринимателям сделали предупреждение.
Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей. В качестве решения проблемы чиновники в 2020 году обязали предпринимателей работать в парке «Акбота».
- Сообщаем, что в управление полиции Актау будет направлено письмо для принятия административных мер к гражданам, осуществляющим незаконную предпринимательскую деятельность на территория набережной, - сообщили в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства.
В социальной сети Instagram жительница Актау сообщила о пострадавшем ребенке. По ее данным, девочку на набережной сбила с ног прогулочная детская машинка.
Напомним, сотрясение мозга получила женщина в результате наезда на нее прогулочной машинки на набережной.
Ранее в пресс-службе актауского городского акимата заявиляли, что представителями местной исполнительной власти был проведён рейд. Всем предпринимателям сделали предупреждение.
Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей. В качестве решения проблемы чиновники в 2020 году обязали предпринимателей работать в парке «Акбота».
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