«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Апреля
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458.87 KZT
  • €1 = 499.76 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 3455

Кто крышует этот базар? Жители Актау вновь жалуются на торгашей и прокатчиков на набережной

На набережной 14 микрорайона Актау вновь появились арендаторы детских машинок, а также продавцы сладостей и игрушек. Горожане снова обвиняют местный акимат в бездействии.

Набережная 14 микрорайона Актау
Жительница Актау Гульнара Исмаилова рассказала, что набережная в 14 микрорайоне вновь стала похожа на базар.

- Складывается впечатление, как будто люди, работающие в акимате, никогда не выезжали за пределы нашего любимого города. Потому что чиновников абсолютно устраивает то, как выглядит наша набережная. Все эти продавцы попкорна, опасные машинки и велосипеды – всё это мы видим с молчаливого согласия наших властей. Неужели никто из них даже по фотографиям не видел, как с умом обустроены набережные в Батуми или Баку? – возмущается местная жительница.

Горожанка отмечает, помимо того, что набережная стала эстетически выглядеть некрасиво – остро стоит вопрос безопасности.

- Было множество фактов, когда из-за велосипедов страдали люди, в том числе и дети. Я искренне не понимаю, как акимат после стольких случаев закрывает на весь этот бардак глаза, - добавила горожанка.

Кто крышует этот базар? Жители Актау вновь жалуются на торгашей и прокатчиков на набережной

Кто крышует этот базар? Жители Актау вновь жалуются на торгашей и прокатчиков на набережной

Кто крышует этот базар? Жители Актау вновь жалуются на торгашей и прокатчиков на набережной

Кто крышует этот базар? Жители Актау вновь жалуются на торгашей и прокатчиков на набережной


В пресс-службе актауского городского акимата заявили, что представителями местной исполнительной власти был проведён рейд. Всем предпринимателям сделали предупреждение.

Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей. В качестве решения проблемы чиновники в 2020 году обязали предпринимателей работать в парке Акбота.

Однако сейчас этот парк передают в доверительное управление частной компании, которая должна будет заниматься благоустройством территории. Не исключено, что ещё целый парк игровых машинок вернётся на городскую набережную.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Жанар
  • alixah
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:42
Не предупреждать надо торгашей, а изымать этот фуфломицин, как опасный для здоровья детей! Если рядом постоять с такой "торговлей" вонь такая от этой цветной пластмассы, даже морской воздух не слышно...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • montgomery
  • Жанар
 Жуков (Посетители) Сегодня, 18:26
ТоргОшей.. Лада, редактируйте текст в названии поста.Автор видимо двоечницей была в школе.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • alixah
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:38
реально базар какой-то
бардак блин

Не исключено, что ещё целый парк игровых машинок вернётся на городскую набережную.


т.е ваш рейд не имеет под собой никакую законную почву?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • strana.kz
  • Ирон
  • NataliN
  • Василий Кравчук
  • ak12
  • Daulet201999
  • Космос
  • Жанар
  • tolk
  • alixah
 smotritel (Посетители) Сегодня, 17:31
конкретный базар там...
ни на одной набережной Каспия больше такого нет...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика