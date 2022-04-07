Кто крышует этот базар? Жители Актау вновь жалуются на торгашей и прокатчиков на набережной

Набережная 14 микрорайона Актау
Жительница Актау Гульнара Исмаилова рассказала, что набережная в 14 микрорайоне вновь стала похожа на базар.
- Складывается впечатление, как будто люди, работающие в акимате, никогда не выезжали за пределы нашего любимого города. Потому что чиновников абсолютно устраивает то, как выглядит наша набережная. Все эти продавцы попкорна, опасные машинки и велосипеды – всё это мы видим с молчаливого согласия наших властей. Неужели никто из них даже по фотографиям не видел, как с умом обустроены набережные в Батуми или Баку? – возмущается местная жительница.
Горожанка отмечает, помимо того, что набережная стала эстетически выглядеть некрасиво – остро стоит вопрос безопасности.
- Было множество фактов, когда из-за велосипедов страдали люди, в том числе и дети. Я искренне не понимаю, как акимат после стольких случаев закрывает на весь этот бардак глаза, - добавила горожанка.
В пресс-службе актауского городского акимата заявили, что представителями местной исполнительной власти был проведён рейд. Всем предпринимателям сделали предупреждение.
Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей. В качестве решения проблемы чиновники в 2020 году обязали предпринимателей работать в парке Акбота.
Однако сейчас этот парк передают в доверительное управление частной компании, которая должна будет заниматься благоустройством территории. Не исключено, что ещё целый парк игровых машинок вернётся на городскую набережную.
- Складывается впечатление, как будто люди, работающие в акимате, никогда не выезжали за пределы нашего любимого города. Потому что чиновников абсолютно устраивает то, как выглядит наша набережная. Все эти продавцы попкорна, опасные машинки и велосипеды – всё это мы видим с молчаливого согласия наших властей. Неужели никто из них даже по фотографиям не видел, как с умом обустроены набережные в Батуми или Баку? – возмущается местная жительница.
Горожанка отмечает, помимо того, что набережная стала эстетически выглядеть некрасиво – остро стоит вопрос безопасности.
- Было множество фактов, когда из-за велосипедов страдали люди, в том числе и дети. Я искренне не понимаю, как акимат после стольких случаев закрывает на весь этот бардак глаза, - добавила горожанка.
В пресс-службе актауского городского акимата заявили, что представителями местной исполнительной власти был проведён рейд. Всем предпринимателям сделали предупреждение.
Напомним, в Актау на протяжении многих лет обсуждается вопрос торговли и проката на набережной. Жители города неоднократно жаловались на прокатчиков, продавцов игрушек и сладостей. В качестве решения проблемы чиновники в 2020 году обязали предпринимателей работать в парке Акбота.
Однако сейчас этот парк передают в доверительное управление частной компании, которая должна будет заниматься благоустройством территории. Не исключено, что ещё целый парк игровых машинок вернётся на городскую набережную.