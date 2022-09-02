«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Сентября
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.47 KZT
  • €1 = 472.66 KZT
  • 1 RUB = 7.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 22:01

Просмотров: 506

Дорогу и тротуары затопило из-за порыва трубы в Актау

В 28 микрорайоне Актау прорвало канализационную трубу. Техническая вода затопила проезжую часть у областной мечети и тротуары.

Фото автора
Трубу прорвало в 27 микрорайоне, возле дороги у дома №72. По словам очевидцев, инцидент произошёл примерно в час дня.

По словам заместителя директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Исляма Усенова, авария произошла на другом участке магистрали после ремонтных работ.

- По указанному адресу идёт магистральный трубопровод технической воды. По данному адресу велись ремонтные работы. Но ограничений по технической воде у жителей не было. Сегодня включили после ремонтных работ. Но порыв пошёл дальше, - сказал Ислям Усенов.

Напомним, ранее жители 14 микрорайона Актау пожаловались на перебои с подачей питьевой воды.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Дороги затопило из-за порыва трубы в Актау


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
LubovAktau (Посетители) Сегодня, 22:58
Я в 13.30 отводила детей в школу, порыва ещё не было. я как раз сфотографировала эту трубу, потому что вчера она ещё не была соединена (возмущало, что соединили ржавым отводом, который несколько дней лежал ожидая своего часа и был внутри с мусором, также и в трубах был мусор, который потом забивает фильтры и водомеры). Когда пошла забирать детей из школы, в 16.45, всё уже было заполнено водой и та яма, где поставили этот ржавый отвод, а сверху в этой яме бил фонтанчик, невысокий, но мощный и было понятно, что порыв именно там. Н обратном пути, в 17.30. фонтанчик уже не бил, видно воду отключили...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика