Дорогу и тротуары затопило из-за порыва трубы в Актау

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Трубу прорвало в 27 микрорайоне, возле дороги у дома №72. По словам очевидцев, инцидент произошёл примерно в час дня.
По словам заместителя директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Исляма Усенова, авария произошла на другом участке магистрали после ремонтных работ.
- По указанному адресу идёт магистральный трубопровод технической воды. По данному адресу велись ремонтные работы. Но ограничений по технической воде у жителей не было. Сегодня включили после ремонтных работ. Но порыв пошёл дальше, - сказал Ислям Усенов.
Напомним, ранее жители 14 микрорайона Актау пожаловались на перебои с подачей питьевой воды.
По словам заместителя директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Исляма Усенова, авария произошла на другом участке магистрали после ремонтных работ.
- По указанному адресу идёт магистральный трубопровод технической воды. По данному адресу велись ремонтные работы. Но ограничений по технической воде у жителей не было. Сегодня включили после ремонтных работ. Но порыв пошёл дальше, - сказал Ислям Усенов.
Напомним, ранее жители 14 микрорайона Актау пожаловались на перебои с подачей питьевой воды.