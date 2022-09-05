Пациенты Мангистауского центра психического здоровья заявили об унижениях и издевательствах

Жалобу на четырёх листах пациенты прислали в редакцию.- Мы, пациенты областного центра психического здоровья, дали своё согласие родственникам на то, чтобы нас положили в данное отделение с надеждой вернуться к нормальному образу жизни, чтобы быть полезными нашей Родине, нашему любимому Казахстану, который нас взрастил и воспитал. По факту же упёрлись в стену непонимания, унижения, физического и психологического давления на личность. На нашу жалобу по телефону доверия нас запугивают. Нас содержат как скот. Отделение кипит тараканами, клопами и комарами. Медсёстры ставят уколы с витаминами, но их страшно принимать, так как в них добавляют «Галоперидол», от которого начинаются судороги, выделение слюны, расстройство внимания, – говорится в обращении.Между тем, в медицинском учреждении рассказали, что жалобу пациенты написали, чтобы отвести внимание от избиения ими санитара.- Первого сентября пациенты избили нашего санитара, и сейчас, я думаю, они хотят отвести от того происшествия внимание. В нашем отделении находятся 33 пациента, и, конечно, здесь условия не как на курорте, но никто их не обижает. Мужчины хотят ввести свои правила, но это медучреждение, отделение принудительного лечения. На питание одного человека в день предусмотрено около 1200 тенге, еду мы не готовим, её привозят. Сейчас для нас готовится новое здание с камерами видеонаблюдения для избежания подобных жалоб и инцидентов. По факту жалоб со стороны пациентов и избиения санитара проводится расследование, сотрудники полиции уведомлены о происшествии, – сообщили в Мангистауском областном центре психического здоровья.