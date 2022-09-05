Два новых автобуса закупили для маршрута Актау-Батыр

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На нехватку общественного транспорта жители поселка Батыр жаловались несколько лет.



- Мы буквально не помещаемся в автобусы, так как они маленькие. Сейчас среди пассажиров много школьников и студентов, за их безопасность я переживаю. Просим владельца маршрута изыскать возможность выпустить на линию вместительные современные автобусы, – пожаловались жители поселка.



С тем, что проблема существует, согласился и сам владелец маршрута, индивидуальный предприниматель Сырлыбай Айгараков. Он отмечает, что вопрос на сегодня частично решен.



- С сегодняшнего дня мы выводим на маршрут два новых комфортабельных автобуса марки Daewoo. Это удлинённая версия (10,5 метра). На автобусах установлена система GPS, которая отслеживает их передвижение. Это пополнение облегчит ситуацию с перевозками на маршруте и внесет заметный вклад в комфорт пассажиров, - прокомментировал Сырлыбай Айгараков.