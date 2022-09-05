На перенос автобусной остановки пожаловались жители Актау

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По словам жительницы Актау, раньше автобусная остановка располагалась за 37 домом в 15 микрорайоне.



- С начала учебного года остановку по непонятным причинам перенесли к десятому дому. Кроме тех детей, кто учится в других микрорайонах, есть дети, которые приезжают в IT-лицей. С переносом остановки теперь детям и взрослым приходится идти пешком. Впереди зима, всем придется ходить по темноте, – возмутилась жительница 15 микрорайона.



Ситуацию прокомментировали в акимате Актау.



- В связи отсутствием остановочного кармана отдел дорожной полиции временно ограничил остановку в указанном месте. В настоящее время замечания устраняются, маршрут будет восстановлен. На днях знак поставим, – сообщили в отделе пасажирского транспорта и автомобильных дорог.