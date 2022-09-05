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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 172

В Мангистау собрано полтонны продовольствия для жителей Костанайской области

С открытия пункта приема гуманитарной помощи в Мангистауской области собрано полтонны продовольствия. В сборе принимают участие жители области, предприниматели, представители общественно-политических партий и активные граждане. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото ЦОК Мангистауской области
Жители Мангистауской области собрали 10 мешков муки, 100 килограммов макаронных изделий, 40 литров подсолнечного масла, 30 килограммов соли, 10 мешков гречки, 5 мешков риса, 20 банок консервированного мяса, 6 мешков сахара, 20 килограммов чая, 6 коробок сладостей, а также предметы домашнего обихода и одежда.

- Мы, мангистауская молодежь, общественники, не могли спокойно смотреть на эту ситуацию и открыли гуманитарные пункты для оказания помощи. Они открылись в зданиях партии «AMANAT» по всей стране. Мангистаусцы, как только услышали это сообщение, отреагировали сразу. На сегодняшний день в пяти районах и двух городах Мангистауской области функционируют приемные пункты. За сутки было собрано около полтонны продовольствия и одежды. На сегодняшний день мы проводим отбор, - сказал Абзал Марат, председатель Мангистауского областного филиала «Жастар рухы» партии «AMANAT».

Работа по сбору гуманитарной помощи будет продолжена. Пункт приема помощи в Актау расположен в 17 микрорайоне, на 1 этаже здания 50/1. Время приема гуманитарной помощи с 9:00 до 20:00.



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