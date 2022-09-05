В Мангистау собрано полтонны продовольствия для жителей Костанайской области

Фото ЦОК Мангистауской области

Жители Мангистауской области собрали 10 мешков муки, 100 килограммов макаронных изделий, 40 литров подсолнечного масла, 30 килограммов соли, 10 мешков гречки, 5 мешков риса, 20 банок консервированного мяса, 6 мешков сахара, 20 килограммов чая, 6 коробок сладостей, а также предметы домашнего обихода и одежда.



- Мы, мангистауская молодежь, общественники, не могли спокойно смотреть на эту ситуацию и открыли гуманитарные пункты для оказания помощи. Они открылись в зданиях партии «AMANAT» по всей стране. Мангистаусцы, как только услышали это сообщение, отреагировали сразу. На сегодняшний день в пяти районах и двух городах Мангистауской области функционируют приемные пункты. За сутки было собрано около полтонны продовольствия и одежды. На сегодняшний день мы проводим отбор, - сказал Абзал Марат, председатель Мангистауского областного филиала «Жастар рухы» партии «AMANAT».



Работа по сбору гуманитарной помощи будет продолжена. Пункт приема помощи в Актау расположен в 17 микрорайоне, на 1 этаже здания 50/1. Время приема гуманитарной помощи с 9:00 до 20:00.