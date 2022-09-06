Фотоловушка в Устюртском заповеднике запечатлела степных рысей

В объектив фотоловушки попали каракалы – степные рыси. На одном из кадров можно увидеть самку и детеныша.- Каракалы встречаются в пустынных, полупустынных районах и горных долинах Казахстана. Точное число их до сих пор неизвестно. Из года в год численность сокращается, поэтому взята под охрану и занесена в список Международного союза охраны природы и «Красную книгу» Казахстана. В Мангистау каракалов можно встретить на территории Устюртского заповедника и прилегающих к нему территорий, - написали сотрудники заповедника.