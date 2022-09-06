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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 1003

Фотоловушка в Устюртском заповеднике запечатлела степных рысей

Кадрами из фотоловушек поделились сотрудники Устюртского государственного природного заповедника на официальном Instagram-аккаунте.

Рыси в Устюртском заповеднике
В объектив фотоловушки попали каракалы – степные рыси. На одном из кадров можно увидеть самку и детеныша.

Фотоловушка в Устюртском заповеднике запечатлела степных рысей


- Каракалы встречаются в пустынных, полупустынных районах и горных долинах Казахстана. Точное число их до сих пор неизвестно. Из года в год численность сокращается, поэтому взята под охрану и занесена в список Международного союза охраны природы и «Красную книгу» Казахстана. В Мангистау каракалов можно встретить на территории Устюртского заповедника и прилегающих к нему территорий, - написали сотрудники заповедника.

Фотоловушка в Устюртском заповеднике запечатлела степных рысей



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Комментарии ( 1 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 14:14
какие красавцы, как бы не истребили, за съеденного верблюда
 
 

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