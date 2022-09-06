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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 15:40

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Кто избил санитара? В Мангистауском центре психического здоровья рассказали о причине жалобы пациентов

В Мангистауском центре психического здоровья отрицают психологическое и физическое давление на пациентов. Жалобой они пытаются отвлечь внимание от избиения санитара. Об этом рассказал нашей редакции в интервью заведующий принудительным отделением для наркологических больных Александр Решетников.

Кадр нападения на санитара
Заведующий отделением подчеркнул, что 95 процентов кадров составляют женщины, и только трое мужчин. Насилие со стороны работников исключено, к пациентам относятся с должным вниманием.

Женская часть персонала боится оставаться наедине с пациентами. Так как охрана в медицинском учреждении существует только номинально. Они не вмешиваются в конфликты, только открывают и закрывают двери. В медицинском учреждении рассказали, что жалобу пациенты написали, чтобы отвлечь внимание от избиения ими санитара. До того, как пациенты узнали о существовании видео нападения, они утверждали, что зачинщиком драки стал сам санитар. Работники опасаются повторения подобного инцидента.


Видео нападения на санитара.

- Первого сентября пациенты избили нашего санитара, и сейчас, я думаю, они хотят отвести от того происшествия внимание. В нашем отделении находятся 33 пациента, и, конечно, здесь условия не как на курорте, но никто их не обижает. Мужчины хотят ввести свои правила, но это медучреждение, отделение принудительного лечения. На питание одного человека в день предусмотрено около 1200 тенге, еду мы не готовим, её привозят. По факту жалоб со стороны пациентов и избиения санитара проводится расследование, сотрудники полиции уведомлены о происшествии, – сообщили в Мангистауском областном центре психического здоровья.




Интервью с заведующим принудительным отделением для наркологических больных Александром Решетниковым.


Врач не отрицает наличие тараканов и клопов в больнице. Руководство неоднократно вызывало санитарно-эпидемиологическую службу. Но вывести насекомых полностью не удалось.

Помимо этого, здание остро нуждается в ремонте. Деньги уже выделены. Работы начнутся в июле следующего года. А пока отделение принудительного лечения 9 сентября переедет в здание роддома на третий этаж. На данный момент там устанавливаются специальные решётки и видеокамеры.

Напомним, накануне, 5 сентября, пациенты Мангистауского центра психического здоровья заявили об унижениях и издевательствах со стороны персонала.




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Руководство Мангистауского центра психического здоровья прокомментировало в интервью жалобы пациентов


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