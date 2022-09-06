Кто избил санитара? В Мангистауском центре психического здоровья рассказали о причине жалобы пациентов

- Первого сентября пациенты избили нашего санитара, и сейчас, я думаю, они хотят отвести от того происшествия внимание. В нашем отделении находятся 33 пациента, и, конечно, здесь условия не как на курорте, но никто их не обижает. Мужчины хотят ввести свои правила, но это медучреждение, отделение принудительного лечения. На питание одного человека в день предусмотрено около 1200 тенге, еду мы не готовим, её привозят. По факту жалоб со стороны пациентов и избиения санитара проводится расследование, сотрудники полиции уведомлены о происшествии, – сообщили в Мангистауском областном центре психического здоровья.





Интервью с заведующим принудительным отделением для наркологических больных Александром Решетниковым.



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