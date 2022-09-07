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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:49

Просмотров: 1278

В Актау у нелегальных таксистов могут конфисковать автомобили

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили гражданам, занимающимся частным извозом, об необходимости платить налоги. В противном случае нелегальные таксисты могут лишиться своего «железного коня».

Иллюстративное фото из открытых источников
В ведомстве сообщили, что гражданам, занимающимся частным извозом, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

- За неуплату налогов нелегальных таксистов могут привлечь к ответственности по статье 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (45 945 тенге), при повторном нарушении – 30 МРП (91 890 тенге), с конфискацией автомобиля, - сообщили в департаменте государственных доходов по региону.

Для регистрации ИП необходимо представить в налоговый орган по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о начале деятельности. Уведомление по установленной форме подается в электронной форме посредством веб-портала «Электронного правительства» либо в явочном порядке на бумажном носителе.

Физические лица, занимающиеся частным извозом, могут зарегистрироваться по следующим видам режима:
- ИП, применяющие специальный налоговый режим (СНР) на основе патента;
- ИП, применяющие СНР с использованием специального мобильного приложения «e-Salyq Business»;
- ИП, применяющие СНР на основе упрощенной деклараций;
- ИП на общеустановленном режиме.



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:16
Давно пора, этих шабашников оралманов привлекать к ответственности, пытаешься перейти дорогу, а они навязывают смои "услуги", они самые активные нарушители ПДД, на дорогах ведут себя по хамски, особенно с армянскими номерами...
Ещё!, нужно налоговой провести рейды по гаражным обществам, там тоже сплошные шабашники и не имеют разрешения от налоговой, на ЧП или ИП, и привлекать их к ответственности, но так что бы не себе на карман...

Все мы ходим под богом.
 
 

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