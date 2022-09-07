В Актау у нелегальных таксистов могут конфисковать автомобили

Иллюстративное фото из открытых источников

В ведомстве сообщили, что гражданам, занимающимся частным извозом, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).



- За неуплату налогов нелегальных таксистов могут привлечь к ответственности по статье 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (45 945 тенге), при повторном нарушении – 30 МРП (91 890 тенге), с конфискацией автомобиля, - сообщили в департаменте государственных доходов по региону.



Для регистрации ИП необходимо представить в налоговый орган по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о начале деятельности. Уведомление по установленной форме подается в электронной форме посредством веб-портала «Электронного правительства» либо в явочном порядке на бумажном носителе.



Физические лица, занимающиеся частным извозом, могут зарегистрироваться по следующим видам режима:

- ИП, применяющие специальный налоговый режим (СНР) на основе патента;

- ИП, применяющие СНР с использованием специального мобильного приложения «e-Salyq Business»;

- ИП, применяющие СНР на основе упрощенной деклараций;

- ИП на общеустановленном режиме.