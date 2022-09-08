Жители Актау выступили против сноса спортивного комплекса «Каспий»

СК «Каспий»
Петицию об отмене сноса здания СК «Каспий» опубликовали в Сети вчера, 7 сентября. В ней представители спорткомплекса заявили о том, что СК «Каспий» передают на баланс областного акимата, и далее на его месте планируется возведение новой гостиницы.
В управлении туризма Мангистау разъяснили ситуацию. По словам представителей акимата, здание СК «Каспий» полностью технически изношено.
- Здание СК «Каспий» ввели в эксплуатацию в 1986 году. В 2017 году было проведено техническое обследование состояния конструктивных элементов помещения. На момент обследования во всех помещениях подвала наблюдалось подтопление грунтовыми водами, а также их выход на поверхность прилегающей территории. Железобетонные ригели здания находились в аварийном состоянии, повсеместно наблюдалось отслоение защитного слоя бетона, трещины в опорной зоне, раздавливание бетона, коррозия арматуры. Анализ результатов обследования показал, что эксплуатация здания без проведения планово-предупредительных ремонтных мероприятий привела к аварийному состоянию строительных конструкций. На тот момент было рекомендовано ограничить доступ сотрудников в здание, но данное учреждение по сей день продолжало работу, представляя опасность для детей и посетителей, - рассказали в управлении туризма региона.
Представители акимата отметили, что во избежание чрезвычайного происшествия деятельность СК «Каспий» приостановили, а спортивные секции перенесли в здание спорткомплекса «Жас Канат» и иные спортивные учреждения города.
В областном управлении туризма также рассказали о планах на развитие прибрежной зоны в районе спортивного комплекса «Каспий».
- Согласно разрабатываемой концепции, запланировано развитие всей прибрежной зоны моря, которое на сегодняшний день находится в плачевном положении: стихийные ларьки, заросли камышей, антисанитарные и хаотические свалки, на которых ранее существовал городской пляж. Со стороны местных исполнительных органов разрабатывается современная концепция развития города, которая предусматривает строительство современного туристического кластера вдоль всего побережья: отели международного уровня, колесо обозрения, фуникулеры, спортивные зоны, аквапарк, облагороженные пирсы для яхт, зоны активного отдыха, досуга и развлечения населения и гостей города. Строительство данного кластера окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона. Благодаря ему наш город получит приток новых инвестиций, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, что в свою очередь позволит увеличить городской бюджет для реализации инфраструктурных и социальных проектов. Горожане получат новое доступное место отдыха для всей семьи, современные городские пространства, парки, скверы и т.д, - подытожили в управлении туризма Мангистауской области.
Михаил Одинцов
В управлении туризма Мангистау разъяснили ситуацию. По словам представителей акимата, здание СК «Каспий» полностью технически изношено.
- Здание СК «Каспий» ввели в эксплуатацию в 1986 году. В 2017 году было проведено техническое обследование состояния конструктивных элементов помещения. На момент обследования во всех помещениях подвала наблюдалось подтопление грунтовыми водами, а также их выход на поверхность прилегающей территории. Железобетонные ригели здания находились в аварийном состоянии, повсеместно наблюдалось отслоение защитного слоя бетона, трещины в опорной зоне, раздавливание бетона, коррозия арматуры. Анализ результатов обследования показал, что эксплуатация здания без проведения планово-предупредительных ремонтных мероприятий привела к аварийному состоянию строительных конструкций. На тот момент было рекомендовано ограничить доступ сотрудников в здание, но данное учреждение по сей день продолжало работу, представляя опасность для детей и посетителей, - рассказали в управлении туризма региона.
Представители акимата отметили, что во избежание чрезвычайного происшествия деятельность СК «Каспий» приостановили, а спортивные секции перенесли в здание спорткомплекса «Жас Канат» и иные спортивные учреждения города.
В областном управлении туризма также рассказали о планах на развитие прибрежной зоны в районе спортивного комплекса «Каспий».
- Согласно разрабатываемой концепции, запланировано развитие всей прибрежной зоны моря, которое на сегодняшний день находится в плачевном положении: стихийные ларьки, заросли камышей, антисанитарные и хаотические свалки, на которых ранее существовал городской пляж. Со стороны местных исполнительных органов разрабатывается современная концепция развития города, которая предусматривает строительство современного туристического кластера вдоль всего побережья: отели международного уровня, колесо обозрения, фуникулеры, спортивные зоны, аквапарк, облагороженные пирсы для яхт, зоны активного отдыха, досуга и развлечения населения и гостей города. Строительство данного кластера окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона. Благодаря ему наш город получит приток новых инвестиций, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, что в свою очередь позволит увеличить городской бюджет для реализации инфраструктурных и социальных проектов. Горожане получат новое доступное место отдыха для всей семьи, современные городские пространства, парки, скверы и т.д, - подытожили в управлении туризма Мангистауской области.
Михаил Одинцов