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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 1494

Жители Актау выступили против сноса спортивного комплекса «Каспий»

В Сети появилась петиция об отмене сноса здания спортивного комплекса (СК) «Каспий», расположенного в 4А микрорайоне, и последующего строительства гостиницы на его месте. Ситуацию разъяснили в управлении туризма Мангистауской области.

СК «Каспий»
Петицию об отмене сноса здания СК «Каспий» опубликовали в Сети вчера, 7 сентября. В ней представители спорткомплекса заявили о том, что СК «Каспий» передают на баланс областного акимата, и далее на его месте планируется возведение новой гостиницы.

В управлении туризма Мангистау разъяснили ситуацию. По словам представителей акимата, здание СК «Каспий» полностью технически изношено.

Жители Актау выступили против сноса спортивного комплекса «Каспий»


- Здание СК «Каспий» ввели в эксплуатацию в 1986 году. В 2017 году было проведено техническое обследование состояния конструктивных элементов помещения. На момент обследования во всех помещениях подвала наблюдалось подтопление грунтовыми водами, а также их выход на поверхность прилегающей территории. Железобетонные ригели здания находились в аварийном состоянии, повсеместно наблюдалось отслоение защитного слоя бетона, трещины в опорной зоне, раздавливание бетона, коррозия арматуры. Анализ результатов обследования показал, что эксплуатация здания без проведения планово-предупредительных ремонтных мероприятий привела к аварийному состоянию строительных конструкций. На тот момент было рекомендовано ограничить доступ сотрудников в здание, но данное учреждение по сей день продолжало работу, представляя опасность для детей и посетителей, - рассказали в управлении туризма региона.

Представители акимата отметили, что во избежание чрезвычайного происшествия деятельность СК «Каспий» приостановили, а спортивные секции перенесли в здание спорткомплекса «Жас Канат» и иные спортивные учреждения города.

В областном управлении туризма также рассказали о планах на развитие прибрежной зоны в районе спортивного комплекса «Каспий».

- Согласно разрабатываемой концепции, запланировано развитие всей прибрежной зоны моря, которое на сегодняшний день находится в плачевном положении: стихийные ларьки, заросли камышей, антисанитарные и хаотические свалки, на которых ранее существовал городской пляж. Со стороны местных исполнительных органов разрабатывается современная концепция развития города, которая предусматривает строительство современного туристического кластера вдоль всего побережья: отели международного уровня, колесо обозрения, фуникулеры, спортивные зоны, аквапарк, облагороженные пирсы для яхт, зоны активного отдыха, досуга и развлечения населения и гостей города. Строительство данного кластера окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона. Благодаря ему наш город получит приток новых инвестиций, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, что в свою очередь позволит увеличить городской бюджет для реализации инфраструктурных и социальных проектов. Горожане получат новое доступное место отдыха для всей семьи, современные городские пространства, парки, скверы и т.д, - подытожили в управлении туризма Мангистауской области.


Михаил Одинцов



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Комментарии ( 11 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:20
постройте новый спортивный центр! слабо?
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 14:19
Цитата: Ohotnik
Давайте пополним бюджет области!
Области или отдельных представителей области?
 
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  • ЁмоЁ
  • tata
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:18
Со стороны местных исполнительных органов разрабатывается современная концепция развития города, которая предусматривает строительство современного туристического кластера вдоль всего побережья: отели международного уровня, колесо обозрения, фуникулеры, спортивные зоны, аквапарк, облагороженные пирсы для яхт, зоны активного отдыха, досуга и развлечения населения и гостей города. Строительство данного кластера окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона. Благодаря ему наш город получит приток новых инвестиций, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, что в свою очередь позволит увеличить городской бюджет для реализации инфраструктурных и социальных проектов. Горожане получат новое доступное место отдыха для всей семьи, современные городские пространства, парки, скверы и т.д,



смешно смешно. очень смешно. особенно про скверы и парки
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 14:17
Горожане получат новое доступное место отдыха
Читайте:-Горожане получат новое НЕдоступное для них место отдыха
 
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  • Кинст
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:02
Сносить все что в районах новых микрорайонов
Новый музей,новый ботанический сад и тому подобное, а также Б\Ц что точечно воткнули в старые мкр!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Adai11
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  • NataliN
  • полина1952
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:23
Анализ результатов обследования показал, что эксплуатация здания без проведения планово-предупредительных ремонтных мероприятий привела к аварийному состоянию строительных конструкций. На тот момент было рекомендовано ограничить доступ сотрудников в здание, но данное учреждение по сей день продолжало работу, представляя опасность для детей и посетителей, - рассказали в управлении туризма региона.

То есть разваливающиеся жилые дома (где постоянно живут жильцы и их дети) в 4,1,2,3 и многих других микрорайонах -тому масса примеров- отслоение защитного слоя бетона, трещины в опорной зоне, раздавливание бетона, коррозия арматуры - вывод с Ваших слов- никакой угрозы не представляют???Или эти жилые дома несут-здоровье и счастье жильцам?Чет я живу в доме постройки 85 года- и ни разу никто никаких экспертиз нашему дому не делал.А тут и экспертиза и заключение,видимо того,кто намеревается оттяпать лакомый кусок...Деньги затмили разум и совесть...
 
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 синдбад (Посетители) Сегодня, 13:08
Первый,второй и так далее микрорайоны снесите и постройте гостиничные комплексы- пусть туристы кайфуют, а местные как- нибудь в уголочке, калачиком, мы же привычные. А если серьёзно, то достали уже ****
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:53
Резко против! Акимат задолбал своими "инициативами", которые на деле только вредят городу
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:48
эксплуатация здания без проведения планово-предупредительных ремонтных мероприятий привела к аварийному состоянию строительных конструкций.

А кто вам не давал делать ремонт всё это время? Специально резину тянули? Выжидали момент? Его (СК) и сейчас можно восстановить! Снесите (раз уж так всё там плачевно) и постройте новый современный СК с "живым" футбольным полем. Для детей им денег нЕгде взять, а для буржуев строить гостиницы--всегда пожалуйста!
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:48
последующего строительства гостиницы на его месте.
Ещё одно место в городе которое жители будут обходить стороной.

Жить нужно непременно хорошо
 
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