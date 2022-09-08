Повышения заработной платы потребовали работники одного из месторождений Мангистау

В Сети опубликовали видео, на котором работники ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» обращаются к Президенту Республики Казахстан с просьбой разобраться в трудовом споре сотрудников компании и ее руководства.Работники требуют повышения заработной платы на 100 процентов. Сейчас зарплата на месторождении в среднем составляет 300 тысяч тенге.- Такую сумму платят только, если ты отработал 12-часовую или ночную смену. Если обычный рабочий день - вычитают все налоги, и получается около 240-250 тысяч. Этих денег не хватает. Половина этих денег уходит на то, чтобы прокормить семью, а есть еще оплата коммунальных услуг, обуть-одеть детей, кредиты у большинства. Многие семьи многодетные, ухаживают за пенсионерами. Мы заявили о своих требованиях начальству еще 25 июля. На заседании примирительной комиссии руководство отказалось повышать нам заработную плату. Руководители просто игнорируют тот факт, что в 2014 году 300 тысяч тенге и в 2022 году – разные деньги. В начале сентября мы отправили письмо в Министерство энергетики Республики Казахстан. Обратились в областной Профсоюз для создания трехсторонней комиссии. Записали видеообращение Президенту для того, чтобы он вмешался в ситуацию, - рассказал один из работников месторождения.В ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» на сегодняшний день трудится 165 человек. Все они продолжают посещать рабочие места.- У нас дело еще не дошло до забастовки, мы работаем. Движемся поэтапно. Сейчас мы создаем трудовой арбитраж, надеюсь, на нем руководство пойдет нам навстречу, - добавил сотрудник предприятия.