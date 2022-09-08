«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Сентября
+17...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.46 KZT
  • €1 = 477.27 KZT
  • 1 RUB = 7.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:47

Просмотров: 0

Повышения заработной платы потребовали работники одного из месторождений Мангистау

Сотрудники товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» потребовали у руководства предприятия повышения заработной платы на 100 процентов. В связи с затянувшимся трудовым спором работники организации обратились с видеопосланием к Президенту Республики Казахстан.

Скриншот видеоматериала
В Сети опубликовали видео, на котором работники ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» обращаются к Президенту Республики Казахстан с просьбой разобраться в трудовом споре сотрудников компании и ее руководства.

Работники требуют повышения заработной платы на 100 процентов. Сейчас зарплата на месторождении в среднем составляет 300 тысяч тенге.

- Такую сумму платят только, если ты отработал 12-часовую или ночную смену. Если обычный рабочий день - вычитают все налоги, и получается около 240-250 тысяч. Этих денег не хватает. Половина этих денег уходит на то, чтобы прокормить семью, а есть еще оплата коммунальных услуг, обуть-одеть детей, кредиты у большинства. Многие семьи многодетные, ухаживают за пенсионерами. Мы заявили о своих требованиях начальству еще 25 июля. На заседании примирительной комиссии руководство отказалось повышать нам заработную плату. Руководители просто игнорируют тот факт, что в 2014 году 300 тысяч тенге и в 2022 году – разные деньги. В начале сентября мы отправили письмо в Министерство энергетики Республики Казахстан. Обратились в областной Профсоюз для создания трехсторонней комиссии. Записали видеообращение Президенту для того, чтобы он вмешался в ситуацию, - рассказал один из работников месторождения.

В ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» на сегодняшний день трудится 165 человек. Все они продолжают посещать рабочие места.

- У нас дело еще не дошло до забастовки, мы работаем. Движемся поэтапно. Сейчас мы создаем трудовой арбитраж, надеюсь, на нем руководство пойдет нам навстречу, - добавил сотрудник предприятия.



Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика