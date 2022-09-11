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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 2671

Работники скорой помощи в Актау не вышли на работу

Медики озвучили причину невыхода на смену.

Фото предоставили работники скорой помощи в Актау
Как объяснили работники скорой медицинской помощи области, они неоднократно обращались к своему руководству по поводу повышения заработной платы.

Водители и фельдшеры на областной Станции скорой помощи с сегодняшнего дня, 11 сентября, не вышли на свои рабочие места.

В Актау, по словам собравшихся, работают две машины скорой помощи, которые обслуживают вызовы только первой категории срочности.

Руководство, по словам медиков, вышло к ним на встречу и пообещало решить вопрос завтра. Работники скорой им не верят.




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Комментарии ( 8 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:28
Цитата: Vohazab
это не коммерческая структура.

По моему сейчас всё завязано на коммерции и прибыли. Медицина в том числе. Рыночек порешал.
 
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Beluy (Посетители) Сегодня, 15:23
Vohazab,
А акимат что решает? Или у нас в госструктурах акимат зарплаты ставит?

А бастующих увольнять надо. Не устраивает что-то на работе, найди себя достойную
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:17
Руководство ничего не решит, это не коммерческая структура. Это вопрос к Окемату.
 
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  • GuF
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:44
fotooleg,
Хорошие слова но не про нашу станцию
Года 2 назад я пренес ветрянку в 31 год я лежал умрал температура 40 звонил им ответ был таков не звони сюда мы тебе не можем помочь это не сердце приступ так что вот и если бы не мои жрузья привозившие мне таблетки.здох бы этим в 103 я не верю.
 
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fotooleg (Посетители) Сегодня, 14:32
Когда скорая помощь понадобится тебе лично, ты о чём думать будешь, друг! Наверное что бы успели вовремя приехать. Не взирая на дятлов на дороге, которые не пропускают машину с включенной сиреной, не взирая на пробки. Или нет? Ну когда ты уже будешь на пороге жизни и смерти?
 
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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 14:17
В принципе, можно было врубить печатный станок по американскому тиу и обеспечить население деньгами. Загвоздка в том, что станок не в Казахстане и никогда здесь не был.

Вопрос к редакции: почему в статье не указана нынешняя зарплата работников скорой помощи?
 
-3
  • fotooleg
  • GuF
  • Альфарий
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  • Beluy
  • GIBSON.SG
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:47
Разогнать их и пусть ишут работу типа помогают они.целыми днями стоят нехрена не работают и токо требуют.помогайте людям
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:43
А вот это уже серьезно
И становится страшно

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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