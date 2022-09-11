Работники скорой помощи в Актау не вышли на работу

Как объяснили работники скорой медицинской помощи области, они неоднократно обращались к своему руководству по поводу повышения заработной платы.Водители и фельдшеры на областной Станции скорой помощи с сегодняшнего дня, 11 сентября, не вышли на свои рабочие места.В Актау, по словам собравшихся, работают две машины скорой помощи, которые обслуживают вызовы только первой категории срочности.Руководство, по словам медиков, вышло к ним на встречу и пообещало решить вопрос завтра. Работники скорой им не верят.