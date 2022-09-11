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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:49

Просмотров: 1434

Автор проекта «Скальная тропа» высказался о вандализме в Актау

Сложившуюся ситуацию с вандализмом на городской достопримечательности «Скальная тропа» прокомментировал автор проекта Марат Сюников.

Фото Марата Сюникова
Изначально проект, как отметил Марат Сюников, предусматривался как динамично развивающийся объект благоустройства нашего города.

- Для этого все необходимое сделано и оборудование закуплено. А именно, на верхней смотровой площадке предусмотрены лазерные проекторы для проведения световых представлений. На нижней площадке у лестничного марша в скале установлен проектор, который транслирует на срез скалы изображения о достопримечательностях Мангистау или любого другого сюжета. Все световое оборудование на скале имеет возможности менять сценарии освещения. Видеокамеры расположены с такой частотой, что на пункте полиции видны действия каждого посетителя. Но в настоящее время все перечисленное не работает или работает с большими неисправностями. Может нет средств на содержание? Так нет, второй год подряд на безопасность и содержание технического состояния выделяются по 40 миллионов тенге в год. На эти средства не то, чтобы поддерживать техническое состояние, новую систему видеонаблюдения можно установить, - высказался автор проекта.


Автор проекта «Скальная тропа» высказался о вандализме в Актау


Как говорит Марат Сюников, вандализм есть в любой стране и решение не в бесконечном восстановлении, а недопущения подобных действий и правовой реакции надзорных органов.

- Камеры в наличии, пункт полиции с сотрудниками в наличии, подрядная организация есть, городской и областной акиматы в курсе проблемы и деньги регулярно выделяются. Вероятнее всего, эти средства осваиваются и подрядная организация исправно за них отчитывается, но не работает. Не приедут к нам гости из Казани или с другой страны порядок наводить, если нам не дорог престиж города, если это не наш дом и не наша страна, если мы не планируем оставлять на своей земле ничего доброго для своих потомков, - считает автор проекта.


Автор проекта «Скальная тропа» высказался о вандализме в Актау


Напомним, вандалы разрушают одну из главных достопримечательностей нашего города - «Скальную тропу».



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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:25
Изначально проект, как отметил Марат Сюников, предусматривался как динамично развивающийся объект благоустройства нашего города.

Хотелось бы знать, КТО?!, финансирует ЭТОТ!, "объект", И!, какова динамика по отмыванию бюджетных денег?!...
НА!, ВСЮ!, ЭТУ иллюминацию, если смотреть с палубы проходящих по морю пароходов?...

Все мы ходим под богом.
 
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 ak12 (Посетители) Сегодня, 19:06
Ну это понятное дело.Бардак и воровство, как и во всем Казакстане.Милиция,акимат, подрядная организация- это одно большое ОПГ.Тут только антикор (и то не местный) может схватить их за ж..пу.И конечно ради придания теме не много юмора- хотелось бы услышать очередной анекдот, от акима города (фамилию которго, писать уже как то стрёмно).
 
 

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