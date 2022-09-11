Автор проекта «Скальная тропа» высказался о вандализме в Актау

- Для этого все необходимое сделано и оборудование закуплено. А именно, на верхней смотровой площадке предусмотрены лазерные проекторы для проведения световых представлений. На нижней площадке у лестничного марша в скале установлен проектор, который транслирует на срез скалы изображения о достопримечательностях Мангистау или любого другого сюжета. Все световое оборудование на скале имеет возможности менять сценарии освещения. Видеокамеры расположены с такой частотой, что на пункте полиции видны действия каждого посетителя. Но в настоящее время все перечисленное не работает или работает с большими неисправностями. Может нет средств на содержание? Так нет, второй год подряд на безопасность и содержание технического состояния выделяются по 40 миллионов тенге в год. На эти средства не то, чтобы поддерживать техническое состояние, новую систему видеонаблюдения можно установить, - высказался автор проекта.

- Камеры в наличии, пункт полиции с сотрудниками в наличии, подрядная организация есть, городской и областной акиматы в курсе проблемы и деньги регулярно выделяются. Вероятнее всего, эти средства осваиваются и подрядная организация исправно за них отчитывается, но не работает. Не приедут к нам гости из Казани или с другой страны порядок наводить, если нам не дорог престиж города, если это не наш дом и не наша страна, если мы не планируем оставлять на своей земле ничего доброго для своих потомков, - считает автор проекта.