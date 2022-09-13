Подростками совершено больше трёх тысяч правонарушений в Мангистау

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В Мангистауской области с начала текущего года совершено 3367 правонарушений среди несовершеннолетних. Из них 3200 нарушений, совершённые по статье 442 Административного кодекса РК (нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных учреждениях или вне жилища без сопровождения законных представителей). Данный показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 5,5 процента.



- Инспекторами по делам несовершеннолетних поставлены на учёт 64 подростка, совершившие мелкое хулиганство, и выявлено 85 подростков, находящихся в развлекательных центрах в ночное время. Они привлечены к ответственности по статье 132 КоАП РК (допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время), – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.