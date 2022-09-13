В Мангистау взыскано более 13 миллионов тенге штрафов с нарушителей миграционного законодательства

Фото пресс-службы департамента полиции

С иностранцев, привлечённых правоохранителями к административной ответственности, взыскано штрафов на сумму 13 миллионов 465 тысяч 239 тенге.



- Также 407 иностранцев выведены за пределы страны. Из 95 разыскиваемых граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, выявлено 78 человек. Кроме того, привлечены к ответственности 93 из 115 должников, состоящих на учёте, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.