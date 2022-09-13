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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 181

В Мангистау с помощью видеокамер раскрыто около 150 преступлений

В Мангистау с начала текущего года с помощью видеокамер выявлено 26 184 административных правонарушения, раскрыто 149 преступлений. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из открытых источников
За восемь месяцев 2022 года зарегистрировано более 20 тысяч вызовов, поступивших от граждан на горячую линию «102».

- Кроме того, видеокамеры выявляют и тех, кто нарушил правила дорожного движения. С начала года выявлено около 12 тысяч таких фактов, правонарушители привлечены к административной ответственности. Сотрудники Центра оперативного управления круглосуточно следят за порядком в городе. Среди правонарушений, раскрытых с помощью камер, - распитие алкогольных напитков или нахождение в состоянии алкогольного опьянения на улице, в общественных местах, оставление остатков сигарет, мусора, мелкие нарушения, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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  • ak12
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 12:57
...и не раскрыто ни одного факта вандализма на скальной тропе и набережной-забыли добавить в ведомстве...
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:37
видеокамеры выявляют и тех, кто нарушил правила дорожного движения.Сотрудники Центра оперативного управления круглосуточно следят за порядком в городе.

Ой, не смешите меня! Круглосуточно они следят... Тогда почему не принимаете меры к водителям, которые паркуются на тротуаре у кафе "Босфор"? А ведь там в 15 метрах стоит ваша камера! Люди вынуждены ходить не по тротуару, а по проезжей части, подвергая себя опасности! Много раз видел, как ваши патрульные машины проезжают рядом и игнорируют правонарушение! Рядом есть большая парковка!
 
 

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