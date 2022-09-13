В Мангистау с помощью видеокамер раскрыто около 150 преступлений

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За восемь месяцев 2022 года зарегистрировано более 20 тысяч вызовов, поступивших от граждан на горячую линию «102».



- Кроме того, видеокамеры выявляют и тех, кто нарушил правила дорожного движения. С начала года выявлено около 12 тысяч таких фактов, правонарушители привлечены к административной ответственности. Сотрудники Центра оперативного управления круглосуточно следят за порядком в городе. Среди правонарушений, раскрытых с помощью камер, - распитие алкогольных напитков или нахождение в состоянии алкогольного опьянения на улице, в общественных местах, оставление остатков сигарет, мусора, мелкие нарушения, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.