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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:34

Просмотров: 1987

За 100 тысяч тенге хотела купить водительские права жительница Актау

Жительница Актау в социальной сети Telegram заинтересовалась покупкой водительских документов без сдачи экзаменов. За услугу мошенники попросили у неё 100 тысяч тенге. Начато расследование. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Водительские права, как сообщают в полиции, обещала оформить мошенница.

- Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемой. В настоящее время ведётся расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК (мошенничество). Иная информация в интересах следствия не разглашается. Сотрудники полиции призывают быть предельно осторожными и не доверять незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников, орудующих в Сети, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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  • Ну Ну
  • Sportikus
  • jokerok
 Кинст (Посетители) Сегодня, 14:17
Сотрудники полиции призывают быть предельно осторожными и не доверять незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников, орудующих в Сети

Это как понять? Покупайте права только у проверенных источников?
Мошенница - понятно. А та, которая хотела купить права и потом ездить с ними по дорогам - с ней провели хотя бы профилактическую беседу? Взяли её "на карандаш"?
Ведь по сути, она точно такая же мошенница, так как обманным путём пыталась получить право управления средством повышенной опасности. Или это не так страшно в сравнении с телефонной мошенницей?
 
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  • jokerok
 babe (Посетители) Сегодня, 14:10
Да у нас в городе 90% ездят с купленными правами !
 
 

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