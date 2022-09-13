За 100 тысяч тенге хотела купить водительские права жительница Актау

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Водительские права, как сообщают в полиции, обещала оформить мошенница.



- Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемой. В настоящее время ведётся расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК (мошенничество). Иная информация в интересах следствия не разглашается. Сотрудники полиции призывают быть предельно осторожными и не доверять незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников, орудующих в Сети, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.