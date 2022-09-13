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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 399

В Мангистауской области выявлено 26 наркоправонарушений

В Мангистау за несколько дней полицейские выявили 26 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято свыше полутора килограммов различных наркотических веществ. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото ДП Мангистауской области
Наркоправонарушения были выявлены с 5 по 9 сентября во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Дармек».

В Мангистауской области выявлено 26 наркоправонарушений

- В частности, были выявлены четыре факта сбыта наркотических средств, два факта по выращиванию растений, содержащих наркотические вещества, один факт-нарушение норм учёта и хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Кроме того, из незаконного оборота полицейские изъяли 1 килограмм 566 граммов различных наркотических веществ, - сообщили в департаменте полиции.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия стражи порядка проверили семь объектов, в том числе три медицинских и пять промышленных.

- В ходе мероприятия выявлено восемь административных правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств психотропных веществ и прекурсоров, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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