В Мангистауской области выявлено 26 наркоправонарушений

Наркоправонарушения были выявлены с 5 по 9 сентября во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Дармек».- В частности, были выявлены четыре факта сбыта наркотических средств, два факта по выращиванию растений, содержащих наркотические вещества, один факт-нарушение норм учёта и хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Кроме того, из незаконного оборота полицейские изъяли 1 килограмм 566 граммов различных наркотических веществ, - сообщили в департаменте полиции.В рамках оперативно-профилактического мероприятия стражи порядка проверили семь объектов, в том числе три медицинских и пять промышленных.- В ходе мероприятия выявлено восемь административных правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств психотропных веществ и прекурсоров, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.