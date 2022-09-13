Дома и рестораны Актау нескольких микрорайонов на время останутся без света

Фото из открытых источников
Временная подача электричества в связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК» будет прекращена с 01:00 часов до 05:00 часов на следующих объектах:
- 5мкр (жилые дома 20,18,28,42,40,38,36,42,39,41,9,11,19);
- 6 мкр (18, 32, 33 дома);
-7 мкр («Три короны», 7,8,5а,5б, 23 дома);
- 14 мкр ( 2,7,8,9/1,3,4, 11,14,13,15,16,17б,19а,
19в,12, 84, ЖК «Изумрудный»).
Также под ограничением ресторан «Пиар», ресторан «Элис», кафе «Баккара», кафе «Вива Атырау», «Ля море», «Наполи», «Чечел паб», «Тофу», «Акула», «Оазис», «Теплица».
- 5мкр (жилые дома 20,18,28,42,40,38,36,42,39,41,9,11,19);
- 6 мкр (18, 32, 33 дома);
-7 мкр («Три короны», 7,8,5а,5б, 23 дома);
- 14 мкр ( 2,7,8,9/1,3,4, 11,14,13,15,16,17б,19а,
19в,12, 84, ЖК «Изумрудный»).
Также под ограничением ресторан «Пиар», ресторан «Элис», кафе «Баккара», кафе «Вива Атырау», «Ля море», «Наполи», «Чечел паб», «Тофу», «Акула», «Оазис», «Теплица».
Оставьте свой комментарий первым.