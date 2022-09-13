Дома и рестораны Актау нескольких микрорайонов на время останутся без света

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Временная подача электричества в связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК» будет прекращена с 01:00 часов до 05:00 часов на следующих объектах:



- 5мкр (жилые дома 20,18,28,42,40,38,36,42,39,41,9,11,19);



- 6 мкр (18, 32, 33 дома);



-7 мкр («Три короны», 7,8,5а,5б, 23 дома);



- 14 мкр ( 2,7,8,9/1,3,4, 11,14,13,15,16,17б,19а,

19в,12, 84, ЖК «Изумрудный»).



Также под ограничением ресторан «Пиар», ресторан «Элис», кафе «Баккара», кафе «Вива Атырау», «Ля море», «Наполи», «Чечел паб», «Тофу», «Акула», «Оазис», «Теплица».