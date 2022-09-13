В Жанаозене может закрыться единственный кинотеатр

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О проблемах единственного жанаозенского кинотеатра рассказал Данияр Айса, предприниматель, работающий в Мангистауской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Хабар».
- Ещё 26 октября нам главный санитарный врач дал разрешение работать, но было ограничение на заполняемость. Дали заполнять зал только на 20 процентов. Нам это не помогло. После карантина было трудно вывести человека из дома. Мы попросили скидку у руководителей торгового центра. Нам ответили: «Есть разрешение, вы можете работать. Но мы не снизим стоимость аренды». Даже если бы арендодатель предоставил 80-процентную скидку, мы не получили бы прибыль, а смогли бы только выплачивать зарплату работникам и платить за кино, – рассказал Данияр Айса.
Арендодатель не сделал никаких уступок, отмечает Данияр Айса. В результате предприниматель не смог вновь открыть кинотеатр, и дело дошло до суда.
- Это форс-мажор, который произошёл из-за карантина. Поэтому я прошу, пусть компетентные органы на республиканском уровне тщательно проверят ситуацию. От правительства помощи не было. Сколько раз мы писали письма в правительство. Вы, наверное, заметили состояние кинотеатров по всему Казахстану. Когда вы идёте в кино, все экраны тёмные, потому что кинотеатры не в состоянии сейчас даже заменить лампы проекторов, – рассказал предприниматель.
По статистике государственного центра поддержки национального кино, в 2019 году в стране действовал 101 кинотеатр. Сегодня из них осталось 92.
- Ещё 26 октября нам главный санитарный врач дал разрешение работать, но было ограничение на заполняемость. Дали заполнять зал только на 20 процентов. Нам это не помогло. После карантина было трудно вывести человека из дома. Мы попросили скидку у руководителей торгового центра. Нам ответили: «Есть разрешение, вы можете работать. Но мы не снизим стоимость аренды». Даже если бы арендодатель предоставил 80-процентную скидку, мы не получили бы прибыль, а смогли бы только выплачивать зарплату работникам и платить за кино, – рассказал Данияр Айса.
Арендодатель не сделал никаких уступок, отмечает Данияр Айса. В результате предприниматель не смог вновь открыть кинотеатр, и дело дошло до суда.
- Это форс-мажор, который произошёл из-за карантина. Поэтому я прошу, пусть компетентные органы на республиканском уровне тщательно проверят ситуацию. От правительства помощи не было. Сколько раз мы писали письма в правительство. Вы, наверное, заметили состояние кинотеатров по всему Казахстану. Когда вы идёте в кино, все экраны тёмные, потому что кинотеатры не в состоянии сейчас даже заменить лампы проекторов, – рассказал предприниматель.
По статистике государственного центра поддержки национального кино, в 2019 году в стране действовал 101 кинотеатр. Сегодня из них осталось 92.