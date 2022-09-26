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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:36

Просмотров: 1058

Червей в питьевой воде обнаружила жительница Актау

Питьевую воду с червями сняла на видео жительница 4 дома в 26 микрорайоне Тлектес Танатарова. По словам женщины, живность в своей ванной она обнаружила после того, как дочь помыла голову.

Фото пользователя Lada.kz
Червей в ванной женщина обнаружила 25 сентября после купания дочери. По словам Тлектес Танатаровой, семья уже два года живёт в этой квартире, и с подобным столкнулась впервые.

- Я вчера вечером обнаружила червей в ванной после того, как дочка помыла голову. Я зашла в ванную и увидела там в остатках воды чёрные точки. Я сама люблю чистоту и сначала не поняла, что это такое. Открыла кран, спустила воду, и около десяти штук ушло в канализацию, а несколько штук осталось. Показалось, что шевелятся. Тогда я и обнаружила, что это черви. Сняла на камеру и позвала соседей, показала им тоже, - рассказала Тлектес Танатарова.

Редакция обратилась к представителям ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ожидает комментарий.


Видео пользователя Лада.kz.




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Комментарии ( 2 )

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  • babe
  • Adai11
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:08
может это с головы с волос ))
 
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 tim77712 (Посетители) Сегодня, 14:03
странно такого диаметра существа не могут пройти через отверстия душевой лейки и судя по просвечиваемого содержанию пищевода они явно не из воды да и не могут такого рода черви или личинки выжить в без воздушной среде.
 
 

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