Червей в питьевой воде обнаружила жительница Актау

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Червей в ванной женщина обнаружила 25 сентября после купания дочери. По словам Тлектес Танатаровой, семья уже два года живёт в этой квартире, и с подобным столкнулась впервые.



- Я вчера вечером обнаружила червей в ванной после того, как дочка помыла голову. Я зашла в ванную и увидела там в остатках воды чёрные точки. Я сама люблю чистоту и сначала не поняла, что это такое. Открыла кран, спустила воду, и около десяти штук ушло в канализацию, а несколько штук осталось. Показалось, что шевелятся. Тогда я и обнаружила, что это черви. Сняла на камеру и позвала соседей, показала им тоже, - рассказала Тлектес Танатарова.



Редакция обратилась к представителям ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ожидает комментарий.





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