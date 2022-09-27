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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 22:49

Просмотров: 523

Дети спят среди тараканов: закрыть детский сад требуют в Актау

Закрыть детский сад требуют родители дошкольников в Актау. Правда, всего на несколько дней: чтобы раз и навсегда вывести тараканов и другую неприятную живность. По словам мам и пап, дети приходят домой с укусами. Малыши же рассказывают, что насекомые буквально лазят по их подушкам, передает Astanatv.kz.

Фото укусов
Тараканы, как сообщает Astanatv.kz, не новость ни для родителей, ни для руководства детского сада уже несколько месяцев. Проводили санобработку и специалисты, и сотрудники своими силами, но прусаки крепко облюбовали группы и спальни. Терпение родителей лопнуло, когда малыши стали приходить с укусами. Одна из родительниц сделала фотографии укусов ее ребенка. Женщина требует закрыть учреждение на капитальную санобработку.

- Ребенка кусает непонятно что. Это риск занесения домой. Я хочу, чтобы закрыли детский сад, потравят, а через 5 дней сделают повторную обработку. Неделю мы отсидим дома, но это спокойствие всего сада. Мне не хочется, чтобы мой ребенок спал среди тараканов, - говорит Александра Гордеева, жительница Актау.

Виктория Кушербаева говорит, что с первых дней в этом детском саду ребенок постоянно болеет. Мама связывает это с условиями, которые хороши для тараканов, но не для малышей.

- Это были прямо кишечные инфекции, его постоянно рвало. Постоянно температура 40. Два месяца постоянно непрекращающиеся болезни. Кроме того, ребенок приходил из садика и жаловался, что по подушке лазил таракан, - говорит Виктория Кушербаева.

Руководство дошкольного учреждения проблему с тараканами не отрицает. Директор говорит, за два месяца на посту не успела решить её.

- Я назначена на эту должность два месяца назад. О проблеме знаю, и мы пытаемся её решить. Сегодня сообщим в СЭС. Состояние групп тоже оставляет желать лучшего. Постепенно будем все обновлять, - говорит Гульбану Кожабергенова, директор яслей-сада.

На каникулы двести воспитанников решено не отправлять. Капитальную санобработку в саду намерены провести в выходные дни.




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