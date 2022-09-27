Дети спят среди тараканов: закрыть детский сад требуют в Актау

Фото укусов
Тараканы, как сообщает Astanatv.kz, не новость ни для родителей, ни для руководства детского сада уже несколько месяцев. Проводили санобработку и специалисты, и сотрудники своими силами, но прусаки крепко облюбовали группы и спальни. Терпение родителей лопнуло, когда малыши стали приходить с укусами. Одна из родительниц сделала фотографии укусов ее ребенка. Женщина требует закрыть учреждение на капитальную санобработку.
- Ребенка кусает непонятно что. Это риск занесения домой. Я хочу, чтобы закрыли детский сад, потравят, а через 5 дней сделают повторную обработку. Неделю мы отсидим дома, но это спокойствие всего сада. Мне не хочется, чтобы мой ребенок спал среди тараканов, - говорит Александра Гордеева, жительница Актау.
Виктория Кушербаева говорит, что с первых дней в этом детском саду ребенок постоянно болеет. Мама связывает это с условиями, которые хороши для тараканов, но не для малышей.
- Это были прямо кишечные инфекции, его постоянно рвало. Постоянно температура 40. Два месяца постоянно непрекращающиеся болезни. Кроме того, ребенок приходил из садика и жаловался, что по подушке лазил таракан, - говорит Виктория Кушербаева.
Руководство дошкольного учреждения проблему с тараканами не отрицает. Директор говорит, за два месяца на посту не успела решить её.
- Я назначена на эту должность два месяца назад. О проблеме знаю, и мы пытаемся её решить. Сегодня сообщим в СЭС. Состояние групп тоже оставляет желать лучшего. Постепенно будем все обновлять, - говорит Гульбану Кожабергенова, директор яслей-сада.
На каникулы двести воспитанников решено не отправлять. Капитальную санобработку в саду намерены провести в выходные дни.
- Ребенка кусает непонятно что. Это риск занесения домой. Я хочу, чтобы закрыли детский сад, потравят, а через 5 дней сделают повторную обработку. Неделю мы отсидим дома, но это спокойствие всего сада. Мне не хочется, чтобы мой ребенок спал среди тараканов, - говорит Александра Гордеева, жительница Актау.
Виктория Кушербаева говорит, что с первых дней в этом детском саду ребенок постоянно болеет. Мама связывает это с условиями, которые хороши для тараканов, но не для малышей.
- Это были прямо кишечные инфекции, его постоянно рвало. Постоянно температура 40. Два месяца постоянно непрекращающиеся болезни. Кроме того, ребенок приходил из садика и жаловался, что по подушке лазил таракан, - говорит Виктория Кушербаева.
Руководство дошкольного учреждения проблему с тараканами не отрицает. Директор говорит, за два месяца на посту не успела решить её.
- Я назначена на эту должность два месяца назад. О проблеме знаю, и мы пытаемся её решить. Сегодня сообщим в СЭС. Состояние групп тоже оставляет желать лучшего. Постепенно будем все обновлять, - говорит Гульбану Кожабергенова, директор яслей-сада.
На каникулы двести воспитанников решено не отправлять. Капитальную санобработку в саду намерены провести в выходные дни.
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