Новая единая квитанция. Оплата за электроэнергию через приложение Kaspi.kz приостановлена в Мангистау

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- На сегодняшний день данной формой пользуются все потребители, проживающие в Жанаозене и районах Мангистауской области. В новой форме счетов содержится вся необходимая информация, которую содержала предыдущая форма. Новая форма не содержит графу внесения текущих показаний, это связано с тем, что функцию по съему показаний осуществляет энергопередающая организация, - сказал директор ТОО «Маңғыстау Жарық» Ермек Давлетпаков.
Как будет выглядеть единая квитанция за электроэнергию, подробно рассказали в ТОО «Маңғыстау Жарық».
1. В левом верхнем углу квитанции указан юридический адрес нашей компании, а также контактные номера и электронный адрес головного офиса;
2. В правом верхнем углу указан адрес, электронная почта и контактные телефоны для справок в соответствии с вашим местом проживания – район или город;
3. Ниже вы можете увидеть следующие данные:
• Расчетный период, месяц за который выставлена счет-квитанция;
• Номер лицевого счета (обращаем ваше внимание на то, что номера лицевых счетов потребителей Актау изменились! В связи с унификацией базы данных потребителей;
• Адрес объекта энергоснабжения (потребления);
• Заводской номер электросчетчика (прибора учета);
• Начальные и конечные показания электросчетчика;
• Объем потребленной электроэнергии (кВт/ч.);
• Утвержденный тариф (тг.);
• Объем электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН);
• Средний объем (для абонентов без показаний приборов учета), переданный энергопередающей организацией;
• Нормативный объем (для абонентов без приборов учета), переданный энергопередающей организацией;
• Расходы, понесенные на вынесение нотариальной надписи (истребования задолженности);
• Корректировки (при уточнении показаний, объемов потребления);
• Начислено (за текущий месяц);
• Долг или переплата за предыдущий месяц (обращаем ваше внимание на то, что в новой форме сумма со знаком минус означает, что у вас образовалась задолженность, а со знаком плюс соответственно - переплата);
• Итоговая сумма к оплате.
4. Для удобства горожан в квитанции отображены контактные телефоны для передачи показаний и фото электросчетчика по средствам мессенджера WhatsaApp непосредственно в энергопередающую организацию (ГКП «АУЭС») (8 775 784 74 67; 8 705 131 25 67).
В компании также сообщили, что с 1 октября 2022 года оплаты в приложении Kaspi.kz за услуги ТОО «Маңғыстау Жарық» приниматься не будут (приостановлено). Прием платежей будет осуществляться через приложение HalykBank.
Как будет выглядеть единая квитанция за электроэнергию, подробно рассказали в ТОО «Маңғыстау Жарық».
1. В левом верхнем углу квитанции указан юридический адрес нашей компании, а также контактные номера и электронный адрес головного офиса;
2. В правом верхнем углу указан адрес, электронная почта и контактные телефоны для справок в соответствии с вашим местом проживания – район или город;
3. Ниже вы можете увидеть следующие данные:
• Расчетный период, месяц за который выставлена счет-квитанция;
• Номер лицевого счета (обращаем ваше внимание на то, что номера лицевых счетов потребителей Актау изменились! В связи с унификацией базы данных потребителей;
• Адрес объекта энергоснабжения (потребления);
• Заводской номер электросчетчика (прибора учета);
• Начальные и конечные показания электросчетчика;
• Объем потребленной электроэнергии (кВт/ч.);
• Утвержденный тариф (тг.);
• Объем электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН);
• Средний объем (для абонентов без показаний приборов учета), переданный энергопередающей организацией;
• Нормативный объем (для абонентов без приборов учета), переданный энергопередающей организацией;
• Расходы, понесенные на вынесение нотариальной надписи (истребования задолженности);
• Корректировки (при уточнении показаний, объемов потребления);
• Начислено (за текущий месяц);
• Долг или переплата за предыдущий месяц (обращаем ваше внимание на то, что в новой форме сумма со знаком минус означает, что у вас образовалась задолженность, а со знаком плюс соответственно - переплата);
• Итоговая сумма к оплате.
4. Для удобства горожан в квитанции отображены контактные телефоны для передачи показаний и фото электросчетчика по средствам мессенджера WhatsaApp непосредственно в энергопередающую организацию (ГКП «АУЭС») (8 775 784 74 67; 8 705 131 25 67).
В компании также сообщили, что с 1 октября 2022 года оплаты в приложении Kaspi.kz за услуги ТОО «Маңғыстау Жарық» приниматься не будут (приостановлено). Прием платежей будет осуществляться через приложение HalykBank.