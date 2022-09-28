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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:07

Просмотров: 2367

Новая единая квитанция. Оплата за электроэнергию через приложение Kaspi.kz приостановлена в Мангистау

ТОО «Маңғыстау Жарық» с 1 октября 2022 года для своих потребителей на территории всей Мангистауской области вводит единую форму счета-квитанции за потребленную электроэнергию. Счет-квитанция нового образца с начислениями за сентябрь будет роздана жителям Актау в октябре. Об этом рассказал директор компании Ермек Давлетпаков.

Иллюстративное фото
- На сегодняшний день данной формой пользуются все потребители, проживающие в Жанаозене и районах Мангистауской области. В новой форме счетов содержится вся необходимая информация, которую содержала предыдущая форма. Новая форма не содержит графу внесения текущих показаний, это связано с тем, что функцию по съему показаний осуществляет энергопередающая организация, - сказал директор ТОО «Маңғыстау Жарық» Ермек Давлетпаков.

Как будет выглядеть единая квитанция за электроэнергию, подробно рассказали в ТОО «Маңғыстау Жарық».



1. В левом верхнем углу квитанции указан юридический адрес нашей компании, а также контактные номера и электронный адрес головного офиса;
2. В правом верхнем углу указан адрес, электронная почта и контактные телефоны для справок в соответствии с вашим местом проживания – район или город;
3. Ниже вы можете увидеть следующие данные:
• Расчетный период, месяц за который выставлена счет-квитанция;
• Номер лицевого счета (обращаем ваше внимание на то, что номера лицевых счетов потребителей Актау изменились! В связи с унификацией базы данных потребителей;
• Адрес объекта энергоснабжения (потребления);
• Заводской номер электросчетчика (прибора учета);
• Начальные и конечные показания электросчетчика;
• Объем потребленной электроэнергии (кВт/ч.);
• Утвержденный тариф (тг.);
• Объем электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН);
• Средний объем (для абонентов без показаний приборов учета), переданный энергопередающей организацией;
• Нормативный объем (для абонентов без приборов учета), переданный энергопередающей организацией;
• Расходы, понесенные на вынесение нотариальной надписи (истребования задолженности);
• Корректировки (при уточнении показаний, объемов потребления);
• Начислено (за текущий месяц);
• Долг или переплата за предыдущий месяц (обращаем ваше внимание на то, что в новой форме сумма со знаком минус означает, что у вас образовалась задолженность, а со знаком плюс соответственно - переплата);
• Итоговая сумма к оплате.

4. Для удобства горожан в квитанции отображены контактные телефоны для передачи показаний и фото электросчетчика по средствам мессенджера WhatsaApp непосредственно в энергопередающую организацию (ГКП «АУЭС») (8 775 784 74 67; 8 705 131 25 67).

В компании также сообщили, что с 1 октября 2022 года оплаты в приложении Kaspi.kz за услуги ТОО «Маңғыстау Жарық» приниматься не будут (приостановлено). Прием платежей будет осуществляться через приложение HalykBank.



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Комментарии ( 4 )

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  • shurik_kz11
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:14
с 1 октября 2022 года оплаты в приложении Kaspi.kz за услуги ТОО «Маңғыстау Жарық» приниматься не будут (приостановлено).

УФФФФФ! hypnosis Ну всё же работало нормально: забиваешь в графу показания + сумму оплаты и всё! Чего вам ещё надо? Чем вам не угодило приложение Kaspi.kz ? stena stena stena
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:07
Оплата через приложение одного банка приостановлена но будет производится с приложения другого банка...- это для " удобства " населению? или межбанковские разборки под прикрытием данной жарыковской прокладки ничего не производящей ? Кто манипулирует этим, до этого другая энергопердающаяя прокладка ставила свои условия, баламутила общество.Другие проплаты так же потом замутят, это пробный камушек? podzatylnik
 
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KNOC (Посетители) Сегодня, 13:05
Энергию производит Маэк, передает АУЭС, снимает показания теперь тоже АУЭС, чем занимается Мангистау-Жарык? Просто сбором бабок? Или сливок? И почему не будет оплаты через Каспи? Лоббирование интересов Халык банка?
 
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  • ЁмоЁ
 Лулу (Посетители) Сегодня, 13:03
загинается.
 
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Лулу (Посетители) Сегодня, 13:03
Тут ещё каждый платит как удобно ему,я всегда плачу в начале месяца,а дормоеды ходят до 25 числа,на черта мне это надо?Почему людям не оставили выбора,у меня тоже в халыке ничего нет,наверное этот банк занимается,вот и решили ему работу добавить.
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 12:32
Прием платежей будет осуществляться через приложение HalykBank.


А если у меня нет приложения и карты халык? Можно не платить? Почему не указаны альтернативные способы оплаты?
Пускай тогда операторы ходят и собирают оплату вместе с показаниями)
 
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Лулу (Посетители) Сегодня, 12:31
Что за ерунду придумали,какие ихние корректировки?Это сколько дармоедов надо,чтобы обойти 38 микраройонов?Чем хуже для людей,тем для них лучше!
 
 

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