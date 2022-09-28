Новая единая квитанция. Оплата за электроэнергию через приложение Kaspi.kz приостановлена в Мангистау

- На сегодняшний день данной формой пользуются все потребители, проживающие в Жанаозене и районах Мангистауской области. В новой форме счетов содержится вся необходимая информация, которую содержала предыдущая форма. Новая форма не содержит графу внесения текущих показаний, это связано с тем, что функцию по съему показаний осуществляет энергопередающая организация, - сказал директор ТОО «Маңғыстау Жарық» Ермек Давлетпаков.Как будет выглядеть единая квитанция за электроэнергию, подробно рассказали в ТОО «Маңғыстау Жарық».1. В левом верхнем углу квитанции указан юридический адрес нашей компании, а также контактные номера и электронный адрес головного офиса;2. В правом верхнем углу указан адрес, электронная почта и контактные телефоны для справок в соответствии с вашим местом проживания – район или город;3. Ниже вы можете увидеть следующие данные:• Расчетный период, месяц за который выставлена счет-квитанция;• Номер лицевого счета (обращаем ваше внимание на то, что номера лицевых счетов потребителей Актау изменились! В связи с унификацией базы данных потребителей;• Адрес объекта энергоснабжения (потребления);• Заводской номер электросчетчика (прибора учета);• Начальные и конечные показания электросчетчика;• Объем потребленной электроэнергии (кВт/ч.);• Утвержденный тариф (тг.);• Объем электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН);• Средний объем (для абонентов без показаний приборов учета), переданный энергопередающей организацией;• Нормативный объем (для абонентов без приборов учета), переданный энергопередающей организацией;• Расходы, понесенные на вынесение нотариальной надписи (истребования задолженности);• Корректировки (при уточнении показаний, объемов потребления);• Начислено (за текущий месяц);• Долг или переплата за предыдущий месяц (обращаем ваше внимание на то, что в новой форме сумма со знаком минус означает, что у вас образовалась задолженность, а со знаком плюс соответственно - переплата);• Итоговая сумма к оплате.4. Для удобства горожан в квитанции отображены контактные телефоны для передачи показаний и фото электросчетчика по средствам мессенджера WhatsaApp непосредственно в энергопередающую организацию (ГКП «АУЭС») (8 775 784 74 67; 8 705 131 25 67).