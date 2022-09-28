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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 2508

Режиссер Аскар Узакбаев прокомментировал видео с мусором в урочище Бозжыра

Режиссер Аскар Узакбаев подтвердил, что в урочище Бозжыра снимали фильм, но у съемочной группы не было достаточно времени, чтобы убрать все декорации. Об этом передает Tengritravel.kz.

Кадры из видео. Фото Tengritravel.kz.
Аскар Узакбаев рассказал, что действительно снимал кино в этом месте, однако у съемочной группы не было достаточно времени, чтобы убрать все декорации.



- Мы действительно снимали, делали небольшую декорацию. Вчера в три часа ночи мы закончили съемку, приехали, выспались. Сейчас наша художественная группа возвращается на то место, чтобы забрать остатки декораций и восстановить все так, как было до нас. Всем спасибо. Мы на самом деле осознанные люди и не собирались оставлять после себя мусор, - ответил он.

В своём аккаунте в Instagram казахстанская актриса и продюсер Баян Максаткызы заявила, что видео бардака в урочище Бозжыра является провокационным.



- Хочу разъяснить всем, кто недопонял и повелся на провокационные видео, фильм мы еще не досняли. Завтра, 29 сентября, мы возвращаемся туда и доснимаем в сгоревших декорациях, и после этого мы все уберем. Естественно, мы это делаем всегда на всех съемках. Не надо нас гнобить и позорить. Мы никогда не оставляли за собой мусор, - рассказала Баян Максаткызы.

Напомним, в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлён, по всей видимости, реквизит, оставленный после съемок фильма в урочище Бозжыра.



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Комментарии ( 7 )

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  • Vladimir7737
 rustam240577 (Посетители) Сегодня, 20:37
фууу ! Противно слушать и этого и эту !
 
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 17:49
Она разве при смерти? Сидя говорить не может, ведет себя как узбек, который принимал людей в беседке
 
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 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 17:42
Она хотела бы жить на Манхеттене и с Деми Мур делиться секретами..
Откуда у некоторых наших сограждан такая нелюбовь к родной земле?
Наказать по всей строгости закона. Также пробить, разрешение на въезд в заповедник товарисчи киношники оформляли или проканало на дурняк?
 
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 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 16:59
Почему эти люди вообще гадили на территории Жабайушканского заповедника? Почему жгли костры в храме?
Красивая женщина лжёт, понимая, что никто не поверит о недоотснятых сценах в "сгоревших декорациях". Почему называет провокационным ролик того человека, который вывез 6 мешков мусора? Мерзко слушать.
Прошу сотрудников Кызылсайского национального парка проверить, заплатили ли эти деятели от искусства за посещение заповедника.
 
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 minus (Посетители) Сегодня, 16:54
А на фильм есть время, а ну мусор не было времени. Сказочник
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:17
Великий сказочник,а не режиссер!!!
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 15:36
Не успели сговориться?
Режисер говорит - "наша художественная группа возвращается на то место, чтобы ЗАБРАТЬ остатки декораций и восстановить все так, как было до нас".
Актриса говорит - "мы возвращаемся туда и ДОСНИМАЕМ в сгоревших декорациях, и после этого мы все уберем".
Передайте кто-нибудь режисеру, чтоб взял с собой аппаратуру для съёмок, а то он туда поехал мусор собирать, оказывается ещё снимать надо! lol
А вообще это круто! Это по- нашему... Сгонял в урочище 300 км, снял сцену, сгонял обратно в город 300 км, отдохнул, сгонял опять в урочище 300 км, снял сцену или убрал мусор, погнал обратно в город 300 км с чистой совестью!!! Восхищён! Алга!
 
 

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