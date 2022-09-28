Режиссер Аскар Узакбаев прокомментировал видео с мусором в урочище Бозжыра

Кадры из видео. Фото Tengritravel.kz.
Аскар Узакбаев рассказал, что действительно снимал кино в этом месте, однако у съемочной группы не было достаточно времени, чтобы убрать все декорации.
- Мы действительно снимали, делали небольшую декорацию. Вчера в три часа ночи мы закончили съемку, приехали, выспались. Сейчас наша художественная группа возвращается на то место, чтобы забрать остатки декораций и восстановить все так, как было до нас. Всем спасибо. Мы на самом деле осознанные люди и не собирались оставлять после себя мусор, - ответил он.
В своём аккаунте в Instagram казахстанская актриса и продюсер Баян Максаткызы заявила, что видео бардака в урочище Бозжыра является провокационным.
- Хочу разъяснить всем, кто недопонял и повелся на провокационные видео, фильм мы еще не досняли. Завтра, 29 сентября, мы возвращаемся туда и доснимаем в сгоревших декорациях, и после этого мы все уберем. Естественно, мы это делаем всегда на всех съемках. Не надо нас гнобить и позорить. Мы никогда не оставляли за собой мусор, - рассказала Баян Максаткызы.
Напомним, в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлён, по всей видимости, реквизит, оставленный после съемок фильма в урочище Бозжыра.
- Мы действительно снимали, делали небольшую декорацию. Вчера в три часа ночи мы закончили съемку, приехали, выспались. Сейчас наша художественная группа возвращается на то место, чтобы забрать остатки декораций и восстановить все так, как было до нас. Всем спасибо. Мы на самом деле осознанные люди и не собирались оставлять после себя мусор, - ответил он.
В своём аккаунте в Instagram казахстанская актриса и продюсер Баян Максаткызы заявила, что видео бардака в урочище Бозжыра является провокационным.
- Хочу разъяснить всем, кто недопонял и повелся на провокационные видео, фильм мы еще не досняли. Завтра, 29 сентября, мы возвращаемся туда и доснимаем в сгоревших декорациях, и после этого мы все уберем. Естественно, мы это делаем всегда на всех съемках. Не надо нас гнобить и позорить. Мы никогда не оставляли за собой мусор, - рассказала Баян Максаткызы.
Напомним, в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлён, по всей видимости, реквизит, оставленный после съемок фильма в урочище Бозжыра.