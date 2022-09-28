Конец фильма! Житель Актау снял на видео бардак в урочище Бозжыра

Жителя Актау возмутил оставленный бардак в урочище Бозжыра.- Тут жгли костры, хотя это запрещено. В общем, кино сняли - бардак оставили. Тут полно мусора со всех сторон. Съемки давно закончились, а мусор не убрали, - пожаловался житель Актау.Житель Актау просит компетентные органы обратить внимание на мусор в урочище Бозжыра, разобраться и привлечь к ответственности виновных лиц.