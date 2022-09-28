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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 915

Конец фильма! Житель Актау снял на видео бардак в урочище Бозжыра

В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлён, по всей видимости, реквизит, оставленный после съемок фильма в урочище Бозжыра.

Кадр видео
Жителя Актау возмутил оставленный бардак в урочище Бозжыра.

- Тут жгли костры, хотя это запрещено. В общем, кино сняли - бардак оставили. Тут полно мусора со всех сторон. Съемки давно закончились, а мусор не убрали, - пожаловался житель Актау.



Житель Актау просит компетентные органы обратить внимание на мусор в урочище Бозжыра, разобраться и привлечь к ответственности виновных лиц.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:18
Не удивлюсь если все свалят на вновь прибывших граждан от мобилизации...
 
 

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