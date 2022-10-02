Как изменились цены на посуточную аренду квартир в Актау

Фото с сайта olx.kz
Исходя из объявлений, размещенных на сайтах olx.kz и krisha.kz, стоимость однокомнатной квартиры теперь доходит до 20 000 тенге за сутки.
Аренда однокомнатной квартиры на месяц возросла до 250 000 тенге.
На этой неделе сообщалось, что аренда квартир в Актау выросла на 20 процентов.
Для россиян, приехавших в Актау, появились Telegram-чаты.
Аренда однокомнатной квартиры на месяц возросла до 250 000 тенге.
На этой неделе сообщалось, что аренда квартир в Актау выросла на 20 процентов.
Для россиян, приехавших в Актау, появились Telegram-чаты.
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