В Бейнеуском районе назначен новый начальник полиции

Фото ДП Мангистауской области

Аминов Сансызбай Шуйшович родился 10 сентября 1971 года в селе Есет Бейнеуского района Мангистауской области.



Образование: высшее, в 2005 году окончил Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «юриспруденция».



В органах внутренних дел работает с февраля 1997 года. С 1997 по 2010 годы занимал различные должности.



С 2010 по 2014 годы работал заместителем начальника УВД Бейнеуского района, с 2014 по 2016 годы – начальником отделения полиции населенного пункта Боранкул УВД Бейнеуского района, с 2016 по 2022 годы – заместителем начальника отдела полиции Бейнеуского района по кадровой политике.