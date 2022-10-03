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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 851

В Бейнеуском районе назначен новый начальник полиции

Начальником полиции Бейнеуского района назначен Сансызбай Аминов. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото ДП Мангистауской области
Аминов Сансызбай Шуйшович родился 10 сентября 1971 года в селе Есет Бейнеуского района Мангистауской области.

Образование: высшее, в 2005 году окончил Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «юриспруденция».

В органах внутренних дел работает с февраля 1997 года. С 1997 по 2010 годы занимал различные должности.

С 2010 по 2014 годы работал заместителем начальника УВД Бейнеуского района, с 2014 по 2016 годы – начальником отделения полиции населенного пункта Боранкул УВД Бейнеуского района, с 2016 по 2022 годы – заместителем начальника отдела полиции Бейнеуского района по кадровой политике.



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