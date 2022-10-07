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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 193

Разрушенный пол и бетонные опоры: Акимат прокомментировал скандальное видео из школы Жанаозена

В сети распространяется видео подвала школы, где разрушен пол и бетонные конструкции. В акимате Жанаозена заверили, что состояние школы находится в удовлетворительном состоянии, жизни работников и учащихся опасность не угрожает.

Кадр видеоролика
В Сети появилось видео, где запечатлено плачевное состояние подвального помещения школы №21, расположенной в Жанаозене. На кадрах видно, как от потолка отходят бетонные опоры, а пол провалился.

В городском акимате Жанаозена отреагировали на ролик и сообщили, что школа сильно пострадала в результате ливневых дождей.

- Школа на 1200 мест, расположенная в селе Кендерли, сдана в эксплуатацию в 2011 году. В 2022 году в подвале школы, где в результате ливневых дождей произошло подтопление, были проведены неотложные работы по его устранению. В настоящее время в подвале школы проводятся строительно-технические исследования, по результатам которого будут приняты меры. В связи с тем, что опорные конструктивные элементы школы находятся в удовлетворительном состоянии, жизни работников и учащихся не угрожает опасность, - сообщили в акимате Жанаозена.




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Комментарии ( 1 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:25
акимат как же вам деньги затуманили мозги и человечность, надеюсь вам в будущем это аукнется!!! слепые кроты которые чуют только деньги!!
 
 

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