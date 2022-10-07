Разрушенный пол и бетонные опоры: Акимат прокомментировал скандальное видео из школы Жанаозена

В Сети появилось видео, где запечатлено плачевное состояние подвального помещения школы №21, расположенной в Жанаозене. На кадрах видно, как от потолка отходят бетонные опоры, а пол провалился.В городском акимате Жанаозена отреагировали на ролик и сообщили, что школа сильно пострадала в результате ливневых дождей.- Школа на 1200 мест, расположенная в селе Кендерли, сдана в эксплуатацию в 2011 году. В 2022 году в подвале школы, где в результате ливневых дождей произошло подтопление, были проведены неотложные работы по его устранению. В настоящее время в подвале школы проводятся строительно-технические исследования, по результатам которого будут приняты меры. В связи с тем, что опорные конструктивные элементы школы находятся в удовлетворительном состоянии, жизни работников и учащихся не угрожает опасность, - сообщили в акимате Жанаозена.