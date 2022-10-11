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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:28

Просмотров: 1054

Подпольную оранжерею с марихуаной выявили полицейские Мангистау

Полицейские Мангистауской области выявили факт незаконного выращивания наркотического растения. Задержан 36-летний мужчина. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Скрин видео
Помещение, в котором житель Мангистау выращивал марихуану, выявили сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одном из участков, расположенных в Мунайлинском районе, был задержан 36-летний мужчина. Во время обыска у гражданина изъято 15 кустов растения, пакеты с расфасованным веществом, весом 8 килограммов 360 граммов, а также зёрна для посадки. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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