Подпольную оранжерею с марихуаной выявили полицейские Мангистау

Скрин видео

Помещение, в котором житель Мангистау выращивал марихуану, выявили сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом.







- В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одном из участков, расположенных в Мунайлинском районе, был задержан 36-летний мужчина. Во время обыска у гражданина изъято 15 кустов растения, пакеты с расфасованным веществом, весом 8 килограммов 360 граммов, а также зёрна для посадки. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.