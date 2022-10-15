Необычная полицейская погоня попала на видео в Жанаозене

Кадр видео
Как сообщается, инцидент запечатлели на штрафстоянке в Жанаозене.
На видео сотрудник полиции бежит за нарушителем, на которого он ранее составил протокол.
По данным источника Lada.kz, преследуемый на видео тоже является сотрудником полиции.
Lada.kz ожидает комментарий от правоохранителей.
На видео сотрудник полиции бежит за нарушителем, на которого он ранее составил протокол.
По данным источника Lada.kz, преследуемый на видео тоже является сотрудником полиции.
Lada.kz ожидает комментарий от правоохранителей.
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