Необычная полицейская погоня попала на видео в Жанаозене

Как сообщается, инцидент запечатлели на штрафстоянке в Жанаозене.На видео сотрудник полиции бежит за нарушителем, на которого он ранее составил протокол.По данным источника Lada.kz, преследуемый на видео тоже является сотрудником полиции.Lada.kz ожидает комментарий от правоохранителей.