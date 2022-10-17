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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 14:22

Просмотров: 386

Когда пропал ребенок: как себя вести родителям, рассказали специалисты из Актау

Дети регулярно теряются вне зависимости от времени года и возраста. О причинах и о способах уберечь своего ребенка, рассказали эксперты поискового отряда «Комек».

Иллюстративное фото
Члены отряда «Комек», действующего в Актау, регулярно участвуют в поисках детей. И практически всегда находят. Сегодня они поделились рекомендациями с нашими читателями.

- Нередко теряются дети из неблагополучных семей. Часто родители сами паникуют, что ребенок потерялся, а он просто мог к другу зайти поиграть, а телефон сел, вот и не предупредил родителей. Бывает, дети задерживаются в игровых клубах и в магазинах или, например, идут к родственникам, и забывают предупредить. Мы как-то искали пропавшего мальчика, а он в соседнем дворе играл. Самое главное – это не паниковать, - говорит Ансар Кинжеев, руководитель поискового отряда «Комек».


Вместе с тем, эксперт призывает мангистаусцев серьезно относиться к такой ситуации, и заранее оповещать правоохранительные органы о пропаже или долгом отсутствии ребенка.

- Если ребенок не пришел вовремя домой и с ним нет связи, сразу начинайте искать его через друзей, одноклассников, учителей. Дальше по списку идут родственники. Даже самая ответственная бабушка может закрутиться и забыть позвонить родителям, чтобы отчитаться, что внук пьет у нее чай с блинами. Если никто не знает, где находится ребенок, подключайте сразу одновременно полицию и волонтеров, - подчеркнул Ансар Кинжеев.


Специалист рекомендует после подачи заявления описать в полиции всех членов вашей семьи: дату рождения, место работы, кружки, секции, учителей, тренеров, репетиторов. В произвольной форме описать вашу последнюю встречу с ребенком. Во сколько он ушел из дома, в каком настроении, во что был одет, что имел при себе. Важна каждая мелочь. Составляете описание ребенка для поиска - рост, телосложение, во что был одет-обут в день пропажи, особые приметы и фотография.


- Еще очень важная деталь - во время поисков дома обязательно должен кто-то быть на случай, если ребенок вернется. Можно попросить дежурить дома папу, бабушку, подругу, соседку. Пока вы отвечаете на вопросы криминалистов и следователей, ребенка ищет патрульно-постовая служба и волонтеры. Волонтеры попросят вас описать во всех подробностях, во что был одет ребенок, есть ли у него родинки или шрамы на лице, сколько у него было с собой денег. Многие люди больше доверяют таким вот отрядам. Мы тоже ведь родители, мы выслушаем, успокоим, поищем. В основном, конечно, поиском занимается полиция и спасатели, у них больше ресурсов, но мы тоже активно ищем. Всегда детки находятся, - отметил руководитель «Комек» .


Ансар Кинжеев подчеркнул важность проведения воспитательной работы с ребенком. Внимательность к детям значительно снижает риск их потери.

- Надо детям объяснять, как себя вести в той или иной ситуации. Если он, например, куда-то идет или задерживается, то должен обязательно предупредить. А если засмотрелся на игрушку в торговом центре и потерялся, то не ходить самостоятельно, а подойти к женщине с ребенком или к охраннику, сказать, что он потерялся. Не нужно пугаться. А если его, например, с детской площадки уводит какой-то незнакомец, он не должен молчать, а наоборот, кричать «Это не мой папа! Это незнакомый дядя! Я его не знаю! Помогите!». Этого и похититель испугается, ребенка бросит, и внимание привлечет. Пожалуйста, внимательно следите за своими детьми, это очень важно!, - сказал специалист.


Когда ребенок будет найден, нужно пойти в полицию, написать заявление с просьбой остановить поиск. С ним в отделении проведут беседу.
 
- Пожалуйста, не надо ругать детей. Ребенок напуган не меньше вашего. Он понимает, что его ищут, но часто боится идти домой. Это какой-то необъяснимый, парализующий страх. Его лучше, наоборот, обнять, поцеловать, сказать, что все закончилось, что он дома и его любят, - советует Ансар.

Не бойтесь говорить с детьми о том, что они могут потеряться или встретить преступника, утверждают специалисты. Научите их речевке, положите запас воды и еды, одевайте по погоде. Учите ориентироваться на местности без смартфона и правильно просить о помощи. А самое главное - поддерживайте с ними доверительные отношения, чтобы дети не боялись говорить о своих проблемах и внезапной смене маршрута.

Напомним, что 17 октября потерялся семилетний мальчик Танатар Таир.



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