Когда пропал ребенок: как себя вести родителям, рассказали специалисты из Актау

- Нередко теряются дети из неблагополучных семей. Часто родители сами паникуют, что ребенок потерялся, а он просто мог к другу зайти поиграть, а телефон сел, вот и не предупредил родителей. Бывает, дети задерживаются в игровых клубах и в магазинах или, например, идут к родственникам, и забывают предупредить. Мы как-то искали пропавшего мальчика, а он в соседнем дворе играл. Самое главное – это не паниковать, - говорит Ансар Кинжеев, руководитель поискового отряда «Комек».

- Если ребенок не пришел вовремя домой и с ним нет связи, сразу начинайте искать его через друзей, одноклассников, учителей. Дальше по списку идут родственники. Даже самая ответственная бабушка может закрутиться и забыть позвонить родителям, чтобы отчитаться, что внук пьет у нее чай с блинами. Если никто не знает, где находится ребенок, подключайте сразу одновременно полицию и волонтеров, - подчеркнул Ансар Кинжеев.







- Еще очень важная деталь - во время поисков дома обязательно должен кто-то быть на случай, если ребенок вернется. Можно попросить дежурить дома папу, бабушку, подругу, соседку. Пока вы отвечаете на вопросы криминалистов и следователей, ребенка ищет патрульно-постовая служба и волонтеры. Волонтеры попросят вас описать во всех подробностях, во что был одет ребенок, есть ли у него родинки или шрамы на лице, сколько у него было с собой денег. Многие люди больше доверяют таким вот отрядам. Мы тоже ведь родители, мы выслушаем, успокоим, поищем. В основном, конечно, поиском занимается полиция и спасатели, у них больше ресурсов, но мы тоже активно ищем. Всегда детки находятся, - отметил руководитель «Комек» .

- Надо детям объяснять, как себя вести в той или иной ситуации. Если он, например, куда-то идет или задерживается, то должен обязательно предупредить. А если засмотрелся на игрушку в торговом центре и потерялся, то не ходить самостоятельно, а подойти к женщине с ребенком или к охраннику, сказать, что он потерялся. Не нужно пугаться. А если его, например, с детской площадки уводит какой-то незнакомец, он не должен молчать, а наоборот, кричать «Это не мой папа! Это незнакомый дядя! Я его не знаю! Помогите!». Этого и похититель испугается, ребенка бросит, и внимание привлечет. Пожалуйста, внимательно следите за своими детьми, это очень важно!, - сказал специалист.

- Пожалуйста, не надо ругать детей. Ребенок напуган не меньше вашего. Он понимает, что его ищут, но часто боится идти домой. Это какой-то необъяснимый, парализующий страх. Его лучше, наоборот, обнять, поцеловать, сказать, что все закончилось, что он дома и его любят, - советует Ансар.

