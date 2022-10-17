В Актау пропал первоклассник

Пропавший мальчик.

Из школы номер 1 в 14 микрорайоне родители не дождались Танатара домой. И не могут найти мальчика.- Мы везде, где он может быть, искали, объезжали по три-четыре раза, кричали его имя, но его нигде нет. Он был одет в синюю куртку, без шапки, в синие джинсы, белую кофту и белый кардиган. Кроссовки темно-синие на липучках. С собой носил черно-серый рюкзак, - сообщила мама мальчика.Просьба любую информацию о Танатаре сообщить по телефону мамы (Баян): +7 771 100 0909.