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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:57

Просмотров: 1430

В Актау пропал первоклассник

Родные ищут семилетнего Танатара Таирова. Ребенок пропал сегодня, 17 октября, после школы. Об этом сообщила мама мальчика Баян Таирова.

Пропавший мальчик.
Из школы номер 1 в 14 микрорайоне родители не дождались Танатара домой. И не могут найти мальчика.

- Мы везде, где он может быть, искали, объезжали по три-четыре раза, кричали его имя, но его нигде нет. Он был одет в синюю куртку, без шапки, в синие джинсы, белую кофту и белый кардиган. Кроссовки темно-синие на липучках. С собой носил черно-серый рюкзак, - сообщила мама мальчика.

Просьба любую информацию о Танатаре сообщить по телефону мамы (Баян): +7 771 100 0909.

В Актау пропал первоклассник

Пропавший мальчик.



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Комментарии ( 3 )

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  • Кари
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 14:30
Цитата: Кари
Нашли ребёнка?

Нашелся

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 14:26
Нашли ребёнка?
 
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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 14:22
Нашелся пацан

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