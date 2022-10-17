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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 15:52

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Специалисты жилищной инспекции Актау предложили жителям разрушающегося дома отремонтировать его в кредит

По государственной программе «Нұрлы жер» большинством голосов собственников нежилых помещений и квартир возможно проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет возвратных средств. Сообщили в городском управлении Актауской городской жилищной инспекции.

Иллюстративное фото
В ведомстве отметили, что в стране разработана государственная программа «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы по вопросу повышения доступности и комфортности жилья и развития жилищной инфраструктуры, согласно которой большинством голосов собственников нежилых помещений и квартир возможно проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет возвратных средств.

Программа модернизации ЖКХ финансируется из республиканского бюджета на основе выделения возвратных средств. В течение семи лет жильцы должны будут возвращать полную стоимость ремонта, за исключением семей с низким уровнем дохода – они должны будут оплатить только 7%.

Для включения дома в программу жильцы дома должны провести собрание и получить письменное согласие среди собственников квартир. Если более 70% жителей дали своё согласие на участие в программе, то оформленные протоколы собраний и листы опроса жильцов направляются оператору программы ГКП «Актау Турғын Үй». Также обязательным условием является создание простого товарищества (ПК) или объединения собственников имущества (ОСИ).

Оператор, в свою очередь, подает бюджетную заявку на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт. Если заявка одобрена, жильцам выделяют бюджетные деньги в кредит на ремонт дома.

Далее «Актау Турғын Үй» определяет подрядчика либо сами жильцы выбирают из тех, с кем оператор сотрудничал ранее. Трёхсторонний договор на модернизацию дома заключается между оператором, жильцами (ОСИ) и подрядчиком.

Напомним, что 17 октября жители пожаловались, что в 14 микрорайоне 32Б дом находится в аварийном состоянии. При сильном ветре, по словам людей, бетон падает кусками с галерей. Помимо этого, 9 октября горожане и ранее жаловались на разрушающееся здание.



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