Аким Актау предложил создать общественный фонд развития города

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Аким Актау Ербол Избергенов встретился с представителями общественных объединений, депутатами маслихата, ветеранами журналистики и блогерами, чтобы обсудить развитие Актау. На встрече были затронуты проблемные вопросы Актау по благоустройству. На встрече Ербол Избергенов предложил создать «Общественный фонд развития города», цель которого будет приносить пользу городу и его жителям.



- Этот фонд будет заниматься вопросами строительства парков, скверов в нашем городе. В их числе благоустройство, создание условий для пешеходов, людей с ограниченными возможностями. Кроме того, предлагаю построить в городе велодорожку и велостанцию. Естественно, мы будем активно вовлекать население в дела города, и учитывать мнение и интересы каждого при строительстве социальных объектов, - отметил аким города Ербол Избергенов.



Участники встречи поддержали идею акима города и предложили направить средства для решения первоочередных проблем.



- Я поддерживаю эти идеи, выдвигаются очень разумные инициативы. Здесь я хотела бы высказать свое предложение о защите нашего города и превращении его в зеленый город. К сожалению, мы наблюдаем за тем, как многие жители выбрасывают мусор в неположенном месте, портят городское имущество. Я считаю, что если принять меры по предупреждению вандализма, к примеру, снимать пропагандирующие ролики, то уровень культуры можно повысить, - сказала Мандайлы Косымбай, ветеран журналистики.