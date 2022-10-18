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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 296

Аким Актау предложил создать общественный фонд развития города

По словам акима, фонд будет заниматься вопросами строительства парков и скверов, благоустройством, созданием условий для пешеходов, людей с ограниченными возможностями. Также Ербол Избергенов предложил построить велодорожку и велостанцию.

Фото из архива lada.kz
Аким Актау Ербол Избергенов встретился с представителями общественных объединений, депутатами маслихата, ветеранами журналистики и блогерами, чтобы обсудить развитие Актау. На встрече были затронуты проблемные вопросы Актау по благоустройству. На встрече Ербол Избергенов предложил создать «Общественный фонд развития города», цель которого будет приносить пользу городу и его жителям.

- Этот фонд будет заниматься вопросами строительства парков, скверов в нашем городе. В их числе благоустройство, создание условий для пешеходов, людей с ограниченными возможностями. Кроме того, предлагаю построить в городе велодорожку и велостанцию. Естественно, мы будем активно вовлекать население в дела города, и учитывать мнение и интересы каждого при строительстве социальных объектов, - отметил аким города Ербол Избергенов.

Участники встречи поддержали идею акима города и предложили направить средства для решения первоочередных проблем.

- Я поддерживаю эти идеи, выдвигаются очень разумные инициативы. Здесь я хотела бы высказать свое предложение о защите нашего города и превращении его в зеленый город. К сожалению, мы наблюдаем за тем, как многие жители выбрасывают мусор в неположенном месте, портят городское имущество. Я считаю, что если принять меры по предупреждению вандализма, к примеру, снимать пропагандирующие ролики, то уровень культуры можно повысить, - сказала Мандайлы Косымбай, ветеран журналистики.


 

Поможет ли фонд решить городские проблемы?


1) Нет, бесполезное занятие - 1 (12,5%)

2) Да, мне нравится эта идея - 2 (25%)

3) Только, если в фонде будут состоять жители города - 4 (50%)

4) Пустая трата денег, столько фондов уже было и все не работали - 1 (12,5%)



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Комментарии ( 2 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 11:29
Любой создаваемый фонд, это отмывка денег для себя любимых.
Вспомните фонды созданные назарбаевым.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:24
В их числе благоустройство, создание условий для пешеходов, людей с ограниченными возможностями. Кроме того, предлагаю построить в городе велодорожку и велостанцию. Естественно, мы будем активно вовлекать население в дела города, и учитывать мнение и интересы каждого при строительстве социальных объектов


ох да будет так. все тротуары в городе пересмотрите. съездов нет у многих тротуаров.
да будет Велодорожка bravo
только чтобы по уму сделана. знаки.
на побережье пересмотреть велодорожку. установить предупреждающие знаки чтобы не было на ней пешеходов.
учить культуре людей конечно долго придётся.
 
 

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