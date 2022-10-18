На предпринимателей Мангистау подали в суд за повышение цен на сжиженный газ

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Антимонопольным органов установлено, что субъекты рынка (КББ Корпорация, ТОО ТОО «Ер-Нур», ТОО "Integra-N") реализовывали топливо с превышением предельной цены в рамках государственного закупа.



- Вышеуказанным субъектам внесены акты антимонопольного реагирования в виде предписания, которые субъектами рынка были проигнорированы. В связи с чем в суды поданы иски о понуждении субъектов рынка исполнить акты реагирования, решениями которых требования антимонопольного органа удовлетворены в полном объеме. В настоящее время к административной ответственности привлечено ТОО «Ер-Нур», по остальным субъектам ведется административное производство, - сообщили в ведомстве.



Антимонопольный орган призывает предпринимателей не нарушать и строго соблюдать действующее законодательство.



- Напомним что, Приказом председателя Агентства в области введено государственное регулирование цен в районе 50-55 тенге за литр СНГ, – сообщили в антимонопольном органе.