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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:37

Просмотров: 244

В Мангистау определят лучшего мобилографа

В Мангистауской области в спецпроекте «Лучший студент года» впервые принимают участие мобилографы. Участие в нем даст возможность молодым людям повысить творческий потенциал. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау со ссылкой на пресс-службу альянса студентов Актау.

Фото ЦОК Мангистауской области
Новый жанр фото и видеоискусства под названием мобилография появился сравнительно недавно. Данное направление увлекает всё больше людей. В Актау конкурс мобилографов решили включить в спецпроект «Лучший студент года». Он будет длиться на протяжении одного месяца.

- За это время 11 участников конкурса снимут на видео ход прохождения спецпроекта «Лучший студент года». Победитель, представивший креативную и качественную продукцию, получит возможность бороться за звание лучшего студента года. Работу участников конкурса оценивает Нурсултан Мурзабек, руководитель творческого объединения «Aktown - Актау», режиссер, продюсер, медиамейкер, - сообщили организаторы.

Цель конкурса заключается в поддержке творческой молодежи.

- Мероприятие проводится по заказу управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области совместно с Центром поддержки гражданских инициатив «Альянс студентов Актау». Отметим, что это мероприятия посвящено предстоящему Дню Республики и Дню студентов, – сообщили в Центре общественных коммуникаций.



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