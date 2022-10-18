В Мангистау определят лучшего мобилографа

Фото ЦОК Мангистауской области

Новый жанр фото и видеоискусства под названием мобилография появился сравнительно недавно. Данное направление увлекает всё больше людей. В Актау конкурс мобилографов решили включить в спецпроект «Лучший студент года». Он будет длиться на протяжении одного месяца.



- За это время 11 участников конкурса снимут на видео ход прохождения спецпроекта «Лучший студент года». Победитель, представивший креативную и качественную продукцию, получит возможность бороться за звание лучшего студента года. Работу участников конкурса оценивает Нурсултан Мурзабек, руководитель творческого объединения «Aktown - Актау», режиссер, продюсер, медиамейкер, - сообщили организаторы.



Цель конкурса заключается в поддержке творческой молодежи.



- Мероприятие проводится по заказу управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области совместно с Центром поддержки гражданских инициатив «Альянс студентов Актау». Отметим, что это мероприятия посвящено предстоящему Дню Республики и Дню студентов, – сообщили в Центре общественных коммуникаций.