Нефтяники Мангистау обратились к Президенту Казахстана с просьбой повысить зарплату.





По словам рабочих ТОО «Meerbusch», занимающегося добычей нефти на месторождении Кульжан в Бейнеуском районе, они неоднократно просили руководство повысить им заработную плату.- На месторождении работают 120 человек. Многие работают тут по 10-15 лет. Размер заработной платы у всех разный, к примеру, водители получают 170 тысяч тенге, оператор пятого разряда 250 тысяч, в то время как такой же сотрудник на другом месторождении получает по 400-600 тысяч тенге. Мы обратились к руководству с просьбой увеличить нам зарплату на 100%, но нам предложили надбавку только на 50 тысяч тенге. С сегодняшними ценами это прибавка едва ли будет ощутима, поэтому мы записали видеообращение, чтобы привлечь внимание властей к нашей проблеме, - озвучили рабочие.Аналогичное требование о повышении зарплаты выдвинули и сотрудники ТОО «Кен-Сары».