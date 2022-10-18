«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Октября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.88 KZT
  • €1 = 465.12 KZT
  • 1 RUB = 7.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 623

Нефтяники Мангистау обратились к Президенту Казахстана с просьбой повысить зарплату

Работники двух нефтяных компании записали видеобращение, адресованное акиму Мангистауской области и Президенту Казахстана. Люди просят повышения заработной платы на 100%.

Скрин видео
По словам рабочих ТОО «Meerbusch», занимающегося добычей нефти на месторождении Кульжан в Бейнеуском районе, они неоднократно просили руководство повысить им заработную плату.



- На месторождении работают 120 человек. Многие работают тут по 10-15 лет. Размер заработной платы у всех разный, к примеру, водители получают 170 тысяч тенге, оператор пятого разряда 250 тысяч, в то время как такой же сотрудник на другом месторождении получает по 400-600 тысяч тенге. Мы обратились к руководству с просьбой увеличить нам зарплату на 100%, но нам предложили надбавку только на 50 тысяч тенге. С сегодняшними ценами это прибавка едва ли будет ощутима, поэтому мы записали видеообращение, чтобы привлечь внимание властей к нашей проблеме, - озвучили рабочие.

Аналогичное требование о повышении зарплаты выдвинули и сотрудники ТОО «Кен-Сары».




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-2
  • alixah
  • minus
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 19:03
Нефтяники Мангистау обратились к Президенту Казахстана с просьбой повысить зарплату.

ДА!, заразительный "Узенский сидром", мало что их на вахте 15 дней кормят и одевают, это уже экономия для семьи, так подавай им ещё з/п до миллиона, на новые квартиры и автомобили...
Работники скорой помощи добастовались...
Остались без работы...

Все мы ходим под богом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика