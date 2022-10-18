Необычная кража попала на видео: жвачки на 33 тысячи тенге украли из магазина Актау

По сообщению управления полиции Актау, мужчины похитили 180 штук жевательной резинки стоимостью 33 тысячи тенге.- Инцидент произошел 9 октября. Как выяснилось, неизвестные похитили с полки возле кассы шесть коробок жевательной резинки « Орбит». Сотрудниками криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны лица 29 и 30-летнего возраста. Данный факт зарегистрирован по статье 188 УК РК (кража). Иные сведения следствием не разглашаются, – сообщает полиция.