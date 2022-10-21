Спецоперация КНБ в Мангистау: задержаны участники ОПГ «Бейнеуские»

Фото пресс-службы КНБ

Как сообщили в КНБ, 11 октября в результате многоэтапной оперативной разработки в Алматы, Актау, поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения «А» была реализована единовременная спецоперация по пресечению противоправных действий общественно-опасной преступной группы «Бейнеуские».



Отмечается, что участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП «Тажен» (на границе между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях.



- В ходе спецоперации задержаны лидер и 5 активных участников ОПГ. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по нейтрализации угроз со стороны организованной преступности продолжаются, - резюмировали в пресс-службе КНБ.