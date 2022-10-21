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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 08:32

Просмотров: 5457

Спецоперация КНБ в Мангистау: задержаны участники ОПГ «Бейнеуские»

В Комитете национальной безопасности рассказали о проведенной в Алматы и Мангистауской области специальной операции.

Фото пресс-службы КНБ
Как сообщили в КНБ, 11 октября в результате многоэтапной оперативной разработки в Алматы, Актау, поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения «А» была реализована единовременная спецоперация по пресечению противоправных действий общественно-опасной преступной группы «Бейнеуские».

Отмечается, что участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП «Тажен» (на границе между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях.

- В ходе спецоперации задержаны лидер и 5 активных участников ОПГ. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по нейтрализации угроз со стороны организованной преступности продолжаются, - резюмировали в пресс-службе КНБ.



Спецоперация КНБ в Мангистау: задержаны участники ОПГ «Бейнеуские»
Спецоперация КНБ в Мангистау: задержаны участники ОПГ «Бейнеуские»
Спецоперация КНБ в Мангистау: задержаны участники ОПГ «Бейнеуские»
Спецоперация КНБ в Мангистау: задержаны участники ОПГ «Бейнеуские»
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Комментарии ( 3 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 11:45
Цитата: saktau
ОПГ это организованная преступная группировка,

Не далеко до новогоднего января 2023г., при таком положении дел в РК, могут с ново устроить январский майдан...
Цитата: Marat Schmidt

Бородатенькие джиги

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Apmaxa
  • Жанар
  • strana.kz
 saktau (Посетители) Сегодня, 10:13
ОПГ это организованная преступная группировка, а не общественно-опасная переступная группировка. applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 09:10
Бородатенькие джиги или показалось?
А так- если в стране не проводятся экономические реформы, то их замещают всякого рода спецоперации.
Салам алейкум!
 
 

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